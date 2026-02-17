Derbilerin puan durumu belli oldu! Zirvedeki takım farkı açtı

Menü Kapat
12°
Şubat 17, 2026 10:21
Trendyol Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde heyecan sürerken 22. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinin ardından ligde 4 büyük takımın kendi aralarında oynadığı maçların sonucunda oluşan puan tablosunda da güncelleme oldu. İşte ligde bu sezon en çok derbi kazanan takım ve derbilerin puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken şampiyonluk yarışında ve ligde kalma yarışında büyük bir mücadele veriliyor.

Süper Lig'in son haftasında oynanan ve sonucu merakla beklenen maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başararak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı hata yapmadan dönmüş oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 55 puanı bulunan zirvedeki ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Öte yandan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon yakaladığı namağlup serisini de devam ettirdi.

DERBİLERİN PUAN DURUMU BELLİ OLDU

Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken bugüne kadar oynanan derbilerin puan durumu da belli oldu. İşte futbolseverlerin merak ettiği; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yer aldığı dev liste...

Fenerbahçe, dört büyük takımın kendi aralarında oynadığı derbi maçlarında zirvede yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri Beşiktaş ve iki Trabzonspor derbisinden galip ayrılırken, iç sahadaki Galatasaray maçından da 1 puan çıkardı. Tedesco, dört büyükler karşısında tek yenilgisini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında yaşadı. Tedesco, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı devirip şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu sezon derbilerde galibiyete hasret kaldı. Lig lideri sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 dev mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ise derbilerde 2 beraberlik alırken 1 kez sahadan yenik ayrılan taraf oldu. Trabzonspor ise oynadığı 4 derbide 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, derbilerde 10 puan toplayarak liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılılar, 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 2'şer puan topladı.

İŞTE BU SEZON OYNANAN DERBİLERİN SONUÇLARI:

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
Galatasaray - Beşiktaş: 1-1
Galatasaray-Trabzonspor: 0-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

