Derbilerin puan durumu belli oldu! Zirvedeki takım farkı açtı

Trendyol Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde heyecan sürerken 22. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinin ardından ligde 4 büyük takımın kendi aralarında oynadığı maçların sonucunda oluşan puan tablosunda da güncelleme oldu. İşte ligde bu sezon en çok derbi kazanan takım ve derbilerin puan durumu...