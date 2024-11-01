Derbinin faturası ağır oldu! PFDK ceza yağdırdı! Sezgin Gülnar'a verilen ceza belli oldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:53

PFDK, tartışmalarla dolu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından verilen cezaları açıkladı. Derbideki olaylardan dolayı Beşiktaş'a 558 bin TL para cezası verdi.. Ayrıca derbinin ardından Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'a basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından PFDK, Beşiktaş​ görevlisi Sezgin Gülnar'a basın mensubuna saldırısı nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2024 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle: DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR Galatasaray’ın 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray​ - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107-108-206-207-208, Güney Tribün 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oy çokluğu) SEZGİN GÜLNAR'A 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI Aynı müsabakada Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 'üst sınırdan' tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 4/2. maddesi uyarınca 'üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak' 120 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, ADANA DEMİRSPOR​ VE GAZİANTEP BAŞKANLARINA CEZA Adana Demirspor’un, 25.10.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor​ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor idarecisi Bedirhan Durak’ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor antrenörü Nedim Askeri’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada Adana Demirspor antrenörü Nedim Askeri’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına Gaziantep Futbol Kulübü’nün 27.10.2024 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan Gaziantep FK - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu) Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Konyaspor Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." İlgili Haberler Mauro Icardi'ye ülkesinden talip çıktı! River Plate harekete geçti Fenerbahçe yeni sol bekini buldu! Oosterwolde'nin yerine Sambacı geliyor