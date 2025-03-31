Derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden! Galatasaray kadrosu şekilleniyor

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye 3 iszimden için hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray’ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör José Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ligde fayı Bodrumspor deplasmanında aldığı 3 puanla kapatarak, zirve yarışında 1 maç eksiğine rağmen lider Galatasaray ile 3 puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe gözünü ezeli rakibiyle kupada oynayacağı maça çevirdi. Sarı-lacivertlilerde dev maç öncesi yüzleri güldüren haberler peş peşe geldi.
Derbinin ilk antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 4-2 kazanılan Bodrum maçında ilk 11’de yer alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolculara, yenilenme ve aktif dinlenme çalışmaları yaptı.
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde 3 isimden iyi haber geldi. Fred, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ise takım çalışmasının tamamında yer aldı.
İki futbolcunun, teknik heyetten forma beklediği belirtildi.