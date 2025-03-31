Derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden! Galatasaray kadrosu şekilleniyor

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye 3 iszimden için hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray’ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör José Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.