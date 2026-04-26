Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

HABERİN ÖZETİ Derbiye scout çıkarması: Avrupa devleri 7 futbolcuyu izleyecek Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçında Avrupa devlerinin transfer listesindeki yıldız isimleri yakından takip edeceği belirtildi. Avrupa devlerinin transfer listelerindeki yıldız isimleri yakından takip etmek üzere RAMS Park'taki mücadelede yerlerini ayırttığı belirtildi. Galatasaray'dan Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Gabrial Sara ve Leroy Sane'nin Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'den ise Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene gibi isimlerin gözlemcilerin özellikle dikkat edeceği oyuncular arasında gösterildiği aktarıldı.

Avrupa devleri bu zorlu mücadelede transfer listelerindeki yıldız isimleri yakından takip etmek üzere tribünden yerlerini ayırttı.

RAMS Park’taki mücadele için birçok büyük kulübün temsilcisinin İstanbul’a geleceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA 5 İSİM RADARDA

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde sergilediği performansla Avrupa’dan birçok kulübün dikkatini üzerine çekerken, derbideki performansı en çok merak edilen isimler arasında yerini aldı.

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan rekor bir ücretle transfer ettiği Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla Avrupa’da adından söz ettirerek birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

Parlamaya başladığı dönemden bu yana transfer süreçlerinde adı sıkça farklı takımlarla anılan Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi’nde ve Milli Takım’da büyük maçlarda gösterdiği performansla hem Avrupa’daki kulüplerin hem de taraftarların radarına girmeyi başardı.

Dünya Kupası öncesinde yapılan hazırlık maçları için Brezilya kadrosuna davet edilen ve bu sezon gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Gabrial Sara performansı merak edilen isimler arasında yerini aldı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Leroy Sane, tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak uzun yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından Türkiye’ye geldi ve performansı merak edilen isimler arasında yerini aldı.

FENERBAHÇE'DE 2 İSME YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'den de Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene gibi isimler gözlemcilerin özellikle dikkat edeceği oyuncular arasında gösteriliyor.