Derbiye scout çıkarması: Avrupa devleri 7 futbolcuyu izleyecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Avrupa devleri bu zorlu mücadelede transfer listelerindeki yıldız isimleri yakından takip etmek üzere tribünden yerlerini ayırttı.
RAMS Park’taki mücadele için birçok büyük kulübün temsilcisinin İstanbul’a geleceği belirtiliyor.
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde sergilediği performansla Avrupa’dan birçok kulübün dikkatini üzerine çekerken, derbideki performansı en çok merak edilen isimler arasında yerini aldı.
Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan rekor bir ücretle transfer ettiği Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla Avrupa’da adından söz ettirerek birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.
Parlamaya başladığı dönemden bu yana transfer süreçlerinde adı sıkça farklı takımlarla anılan Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi’nde ve Milli Takım’da büyük maçlarda gösterdiği performansla hem Avrupa’daki kulüplerin hem de taraftarların radarına girmeyi başardı.
Dünya Kupası öncesinde yapılan hazırlık maçları için Brezilya kadrosuna davet edilen ve bu sezon gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Gabrial Sara performansı merak edilen isimler arasında yerini aldı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Leroy Sane, tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak uzun yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından Türkiye’ye geldi ve performansı merak edilen isimler arasında yerini aldı.
Fenerbahçe'den de Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene gibi isimler gözlemcilerin özellikle dikkat edeceği oyuncular arasında gösteriliyor.