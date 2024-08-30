Derrick Köhn resmen Werder Bremen'de!

30 Ağustos 2024 18:03 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:12

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti. Son zamanlardaki performansı ile eleştirilen Derrick Köhn, Alman takımı Werder Bremen'e gönderildi.

Galatasaray'da kötü gidişatın sorumluları arasında yer alan Derrick Köhn takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 25 yaşındaki sol bekin Almanya'ya yola çıktığını TFF'ye bildirdi. Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Alman sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e uçtu.

MALİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Galatasaray'dan transferle ilgili KAP bildirimi geldi: Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

GALATASARAY PERFORMANSI

Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takım ile 19 maça çıkarak 1 gol 2 asist üretti.