Dev derbi sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan sözler! ''Aptalca bir cevap olarak görülecek''

21 Eylül 2024 22:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:12

Son dakika haberi: Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Dev derbide Fenerbahçe evinde 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Süper Lig​'in 6. haftasında Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'a 3-1 mağlup oldu. Milyonların izlediği derbi​ heyecanlı anlara sahne oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

"ONLAR 3 GOL ATTI, BİZ 1"

Deneyimli çalıştırıcı "Aptalca bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar pozisyon yaratmamızın hiçbir önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın bir önemi yok. Tek önemli olan şey bugün onlar 3 gol attı, biz 1 gol attık.'' dedi.

Açıklamanın devamında Mourinho, ''Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.'' ifadelerini kullandı.

Mourinho sözlerine şöyle devam etti:

''Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte, hibrit bir stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem.''

"RAKİBİMİZ 2 TAÇ ATIŞINDAN GOL BULDU"

''Rakibimiz 2 taç atışından gol buldu, bu bizim hatamız. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık."