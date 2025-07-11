Didier Drogba'dan Victor Osimhen paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan, şaşırtan bir paylaşım geldi. Drogba, Victor Osimhen'li bir görsel yayınladı ve 'sonsuza kadar' vurgusunda bulundu.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi için çalışmalar devam ederken, Didier Drogba'dan da adeta müjde geldi. Eski futbolcu, Victor Osimhen için geleceğe dair mesaj verdi.

DIDIER DROGBA'DAN VICTOR OSIMHEN SÜRPRİZİ

Didier Drogba; Victor Osimhen ile kendisinin olduğu bir görsel çalışmayı paylaşarak, “Kral geri döndü. Sonsuza kadar aslan.” notunu yazdı.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?

Nijeryalı yıldızla anlaşan Galatasaray, Napoli ile bonservis için pazarlıklara devam ediyor. Esasen ise sarı kırmızılıların, yakın zamanda Victor Osimhen'e imza attırması bekleniyor.