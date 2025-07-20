Dilek Koçak'tan altın madalya geldi. Başarılı atlet; Bergen kentindeki organizasyonda, 1500 metrede 4:08.79 dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

REKORLAR KIRILDI

Milli sporcular Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Beyzanur Seylan'dan kurulu 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı; 44.42'lik dereceleriyle daha önce 45.31 olan 23 yaş altı ve 44.49'luk büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu. Ayrıca yine Norveç'te mücadele eden Hüseyin Mutlu Korkmaz, Berkay Canbolat, Hasan Beyazel ve Orçun Duran'dan oluşan 4x100 metre Erkek Bayrak Takımı da 39.97'lik dereceyle daha önce 40.12 olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

BİRGÜL ERKEN DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza atmıştı.