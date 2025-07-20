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 | Burak Ayaydın

Dilek Koçak'tan altın madalya

Dilek Koçak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Dilek Koçak'tan altın madalya
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 22:01

Dilek Koçak'tan altın madalya geldi. Başarılı atlet; Bergen kentindeki organizasyonda, 1500 metrede 4:08.79 dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

REKORLAR KIRILDI

Milli sporcular Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Beyzanur Seylan'dan kurulu 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı; 44.42'lik dereceleriyle daha önce 45.31 olan 23 yaş altı ve 44.49'luk büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu. Ayrıca yine Norveç'te mücadele eden Hüseyin Mutlu Korkmaz, Berkay Canbolat, Hasan Beyazel ve Orçun Duran'dan oluşan 4x100 metre Erkek Bayrak Takımı da 39.97'lik dereceyle daha önce 40.12 olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Dilek Koçak'tan altın madalya

BİRGÜL ERKEN DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza atmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BİRGÜL ERKEN ANTALYA'DA KAÇ TANE ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI?
Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.
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ETİKETLER
#Dilek Koçak
#altın madalya
#23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
#Spor
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