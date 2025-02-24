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 | Suat Vilgen

Dirk Kuyt'tan derbi yorumu! "Her zaman her yerde'' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun mimarlarından Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

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Dirk Kuyt'tan derbi yorumu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:19

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımın Galatasaray ile bu akşam oynayacağı dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde hırsı ve formuyla taraftarın sevgilisi olan 2014-2015 sezonunda elde edilen son şampiyonlukta başroldeki isim olan Dirk Kuyt, derbi anılarını paylaşırken, bu akşamki maç için de tahminini paylaştı.

DERBİ GOLÜNÜ UNUTAMIYOR

TRT Spor'a konuşan Kuyt, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını yorumlarken "Galatasaray'a attığım galibiyet golü... Gol attığım ve derbide farkımı gösterdiğim için mutluydum. Tüm taraftarların sesini duymak istemiştim. Atmosfer o gün inanılmazdı. Golden sonraki gürültüyü hala duyuyor gibiyim. İşte bu yüzden daha yüksek seste duymak istemiştik; ki öyle de oldu" dedi.

"BİRLİK OLALIM"

Fenerbahçe camiasına seslenen Kuyt şunları söyledi: "Hem takım hem de Jose Mourinho için pazartesi günkü derbide en iyisini diliyorum. Ve taraftarlar için de. Bu maçı kazanmak için birlik olalım. Fenerbahçe için bu çok önemli. Sözlerimi şöyle bitirmeliyim; Her zaman her yerde en büyük Fener."

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GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Maçı beIN Sports 1 naklen yayımlayacak.
ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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