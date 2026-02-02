Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

Kategoriler
Süper Lig’de liderlik yarışı hız kesmeden devam ederken, son üç yılın şampiyonu Galatasaray kupaya en yakın takım olarak zirvede yer alıyor. Formasında 5 yıldız bulunan sarı kırmızılı ekip son yıllarda göz dolduran bir performans sergiliyor ancak durumun her zaman bu şekilde olduğu söylenemez. Zira ligde geçmiş yıllarda kupa takımdan takıma gezerken Galatasaray yıllarca şampiyonluk hasreti çekti. İşte geçmişten bu gene lig şampiyonları listesi…
Dünya çapında milyonlarca kişi futbol aşkıyla yanıyor. Şampiyonluk için desteklenen takımlar gündemden düşmüyor. Milyonluk transferlerle güçlenen takımlar kupayı kaldırabilmek için tüm kozlarını oynarken sezon sonunda tek bir takım bu başarıyı elde ediyor. 1980 yılından bugüne yani 45 yıl içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir lig şampiyonu olarak adını yazdırdı. Peki, doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu biliyor musunuz? İşte cevabını bulacağınız şampiyonlar listesi…
1980: TRABZONSPOR
1981: TRABZONSPOR
1982: BEŞİKTAŞ
1983: FENERBAHÇE
1984: TRABZONSPOR
1985: FENERBAHÇE
1986: BEŞİKTAŞ JK
1987: GALATASARAY
1988: GALATASARAY
1989: FENERBAHÇE
1990: BEŞİKTAŞ
1991: BEŞİKTAŞ
1992: BEŞİKTAŞ JK
1993: GALATASARAY
1994: GALATASARAY
1995: BEŞİKTAŞ JK
1996: FENERBAHÇE
1997: GALATASARAY
1998 | GALATASARAY
1999 | GALATASARAY
2000 | GALATASARAY
2001 | FENERBAHÇE
2002 | GALATASARAY
2003 | BEŞİKTAŞ
2004 | FENERBAHÇE
2005 | FENERBAHÇE
2006 | GALATASARAY
2007 | FENERBAHÇE
2008 | GALATASARAY
2009 | BEŞİKTAŞ
2010 | BURSASPOR
2011 | FENERBAHÇE
2012 | GALATASARAY
2013 | GALATASARAY
2014 | FENERBAHÇE
2015 | GALATASARAY
2016 | BEŞİKTAŞ
2017 | BEŞİKTAŞ
2018 | GALATASARAY
2019 | GALATASARAY
2020 | BAŞAKŞEHİR
2021 | BEŞİKTAŞ
2022 | TRABZONSPOR
2023 | GALATASARAY
2024 | GALATASARAY
2025 | GALATASARAY