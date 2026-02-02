Menü Kapat
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

Şubat 02, 2026 14:44
1
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

Süper Lig’de liderlik yarışı hız kesmeden devam ederken, son üç yılın şampiyonu Galatasaray kupaya en yakın takım olarak zirvede yer alıyor. Formasında 5 yıldız bulunan sarı kırmızılı ekip son yıllarda göz dolduran bir performans sergiliyor ancak durumun her zaman bu şekilde olduğu söylenemez. Zira ligde geçmiş yıllarda kupa takımdan takıma gezerken Galatasaray yıllarca şampiyonluk hasreti çekti. İşte geçmişten bu gene lig şampiyonları listesi…

2
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

Dünya çapında milyonlarca kişi futbol aşkıyla yanıyor. Şampiyonluk için desteklenen takımlar gündemden düşmüyor. Milyonluk transferlerle güçlenen takımlar kupayı kaldırabilmek için tüm kozlarını oynarken sezon sonunda tek bir takım bu başarıyı elde ediyor. 1980 yılından bugüne yani 45 yıl içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir lig şampiyonu olarak adını yazdırdı. Peki, doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu biliyor musunuz? İşte cevabını bulacağınız şampiyonlar listesi…

3
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

SÜPER LİG’DE HANGİ TAKIM HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

1980: TRABZONSPOR

4
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1981: TRABZONSPOR

5
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1982: BEŞİKTAŞ

6
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1983: FENERBAHÇE

7
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1984: TRABZONSPOR

8
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1985: FENERBAHÇE

9
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1986: BEŞİKTAŞ JK

10
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1987: GALATASARAY

11
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1988: GALATASARAY

12
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1989: FENERBAHÇE

13
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1990: BEŞİKTAŞ

14
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1991: BEŞİKTAŞ

15
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1992: BEŞİKTAŞ JK

16
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1993: GALATASARAY

17
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1994: GALATASARAY

18
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1995: BEŞİKTAŞ JK

19
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1996: FENERBAHÇE

20
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1997: GALATASARAY

21
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1998 | GALATASARAY

22
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

1999 | GALATASARAY

23
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2000 | GALATASARAY

24
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2001 | FENERBAHÇE

25
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2002 | GALATASARAY

26
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2003 | BEŞİKTAŞ

27
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2004 | FENERBAHÇE

28
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2005 | FENERBAHÇE

29
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2006 | GALATASARAY

30
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2007 | FENERBAHÇE

31
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2008 | GALATASARAY

32
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2009 | BEŞİKTAŞ

33
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2010 | BURSASPOR

34
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2011 | FENERBAHÇE

35
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2012 | GALATASARAY

36
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2013 | GALATASARAY

37
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2014 | FENERBAHÇE

38
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2015 | GALATASARAY

39
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2016 | BEŞİKTAŞ

40
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2017 | BEŞİKTAŞ

41
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2018 | GALATASARAY

42
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2019 | GALATASARAY

43
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2020 | BAŞAKŞEHİR

44
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2021 | BEŞİKTAŞ

45
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2022 | TRABZONSPOR

46
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2023 | GALATASARAY

47
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2024 | GALATASARAY

48
Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

2025 | GALATASARAY

TGRT Haber
