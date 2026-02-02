Doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu? Bakın siz sokakta top koştururken hangi takımlar kupa kaldırmış: Listeye inanamayacaksınız

Dünya çapında milyonlarca kişi futbol aşkıyla yanıyor. Şampiyonluk için desteklenen takımlar gündemden düşmüyor. Milyonluk transferlerle güçlenen takımlar kupayı kaldırabilmek için tüm kozlarını oynarken sezon sonunda tek bir takım bu başarıyı elde ediyor. 1980 yılından bugüne yani 45 yıl içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir lig şampiyonu olarak adını yazdırdı. Peki, doğduğunuz yıl hangi takım şampiyon oldu biliyor musunuz? İşte cevabını bulacağınız şampiyonlar listesi…