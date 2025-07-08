Dorukhan Toköz derken Yusuf Erdoğan transferi: Hedef Süper Lig!

Çorum FK'dan Süper Lig yolunda kritik bir transfer geldi. Dorukhan Toköz ile ilgilenen 1. Lig ekibi, transferde sürpriz yaptı ve Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇORUM FK YUSUF ERDOĞAN TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Tecrübeli kanat oyuncusunu transfer eden Çorum FK, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yusuf’a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadeleriyle yeni takviyesini duyurdu.

YUSUF ERDOĞAN'IN TÜM KARİYERİ

Kariyerinde toplam 453 maça çıkan 32 yaşındaki Yusuf Erdoğan; 63 gol atarken, 53 de asist yaptı.

https://x.com/corumfk/status/1942577515232383081