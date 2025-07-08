Dorukhan Toköz derken Yusuf Erdoğan transferi: Hedef Süper Lig!

İstanbul
Konyaspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan'ın transfer süreci tamamlandı. Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katması beklenen Çorum FK, Yusuf Erdoğan ile resmen anlaştı.
Çorum FK'dan Süper Lig yolunda kritik bir transfer geldi. Dorukhan Toköz ile ilgilenen 1. Lig ekibi, transferde sürpriz yaptı ve Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli kanat oyuncusunu transfer eden Çorum FK, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yusuf’a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadeleriyle yeni takviyesini duyurdu.
Kariyerinde toplam 453 maça çıkan 32 yaşındaki Yusuf Erdoğan; 63 gol atarken, 53 de asist yaptı.
https://x.com/corumfk/status/1942577515232383081