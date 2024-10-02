Dostluk sona erdi! Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı silip attı

02 Ekim 2024 19:27 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 19:36

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray'ı ve hakemleri hedef alan sözleri sonrası Okan Buruk, Ilıcalı ile yılların dostluğunu sildi. Yaptığı hamle dikkat çekti.

Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​, Acun Ilıcalı​'nın takımını ve kendisini hedef alan sert sözleri sonrası Instagram'dan takipten çıktı. İki takım arasındaki gergin süreç iki ismin dostluğuna da yansıdı. Yılların arkadaşlığı sosyal medyadan da bitti.

Okan Buruk, Fenerbahçe​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı artık sosyal medyadan da takip etmiyor. Acun Ilıcalı ve Okan Buruk arasında geçmiş yıllara dayanan bir dostluk bulunuyordu.

ACUN ILICALI OKAN BURUK'U HEDEF ALMIŞTI

Acun Ilıcalı şu sözlerle Galatasaray'ın hakemlerle ilişkisini eleştirmişti: "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış" ifadelerini kullanmıştı.