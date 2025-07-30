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 | Efe Demir

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte, transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Adı Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılan yıldız oyuncu, kararını verdi. İşte detaylar...

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Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:16

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu , Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken ve Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un yeni sezondaki kadro planlamasında önemli yer sahibi olan Kenan Yıldız'a dev kulüplerin ilgisi sürüyor.

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; , , geçtiğimiz haftalarda Kenan Yıldız etmek için somut girişimlerde bulundu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin hem Juventus'la hem de Kenan Yıldız'ın yakın çevresiyle görüştüğü bildirildi.

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

KULÜP VE OYUNCU KARARINI VERDİ

Hem Juventus'un hem de Kenan Yıldız'ın gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi. Kenan Yıldız'ın Juventus'un projesine güvendiği ve İtalyan ekibinde kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

YENİ KONTRAT YOLDA

Serie A devinin Kenan Yıldız gibi yetenekli bir oyuncuyu kaptırmak istemediği ve şartları iyileştirilmiş yeni bir kontrat imzalamak istediği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmeyle beraber Juventus'tan yıllık net 4 milyon euro kazanacağı ve maaşının neredeyse 3 katına çıkarılacağı ifadeleri kullanıldı. Yeni sözleşmenin Juventus'un Almanya kampında duyurulması bekleniyor.

Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

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#transfer
#serie a
#chelsea
#bayern münih
#kenan yıldız
#juventus
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