Dünya devlerinden Juventus'a teklif, Kenan Yıldız kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken ve Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un yeni sezondaki kadro planlamasında önemli yer sahibi olan Kenan Yıldız'a dev kulüplerin ilgisi sürüyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea, Arsenal, Bayern Münih geçtiğimiz haftalarda Kenan Yıldız'ı transfer etmek için somut girişimlerde bulundu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin hem Juventus'la hem de Kenan Yıldız'ın yakın çevresiyle görüştüğü bildirildi.

KULÜP VE OYUNCU KARARINI VERDİ

Hem Juventus'un hem de Kenan Yıldız'ın gelen teklifleri geri çevirdiği bildirildi. Kenan Yıldız'ın Juventus'un projesine güvendiği ve İtalyan ekibinde kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.

YENİ KONTRAT YOLDA

Serie A devinin Kenan Yıldız gibi yetenekli bir oyuncuyu kaptırmak istemediği ve şartları iyileştirilmiş yeni bir kontrat imzalamak istediği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmeyle beraber Juventus'tan yıllık net 4 milyon euro kazanacağı ve maaşının neredeyse 3 katına çıkarılacağı ifadeleri kullanıldı. Yeni sözleşmenin Juventus'un Almanya kampında duyurulması bekleniyor.