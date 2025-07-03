Dünya şampiyonu milli sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi

Türk sporunda acı bir gün yaşandı. Milli sporcu Tuğba Tekin, yaşamını yitirdi.

TUĞBA TEKİN İÇİN FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi. Ayrıca federasyonun bilgilendirmesine göre; aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olmuştu.

https://x.com/tossfedresmi/status/1940802869667811739