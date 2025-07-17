Dünyaca ünlü sporcuyu yıldırım çarptı! Feci şekilde hayatını kaybetti

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya kazanan Norveçli Audun Groenvold sevenlerini kahretti. 49 yaşındaki sporcu yıldırım çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ünlü sporcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YILDIRIM ÇARPMASINA MARUZ KALDI

Norveç Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisi, yakın zamanda bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı” ifadeleri yer aldı.

"ARDINDA BÜYÜK BİR BOŞLUK BIRAKTI"

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, “Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Ardında büyük bir boşluk bıraktı,” açıklamasında bulundu.