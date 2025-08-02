Dünyanın en ateşli taraftar grupları belli oldu! Listede Türkiye’den bakın hangi takımlar var

Her sporun kendine özgü bir enerjisi vardır, ancak futbolun yarattığı atmosfer, eşi benzeri az bulunur bir olgudur. Bu yoğun atmosferin en büyük mimarları ise şüphesiz taraftarlardır. Onlar, maçları sadece 90 dakikalık bir müsabaka olmaktan çıkarıp, adeta bir festival veya coşku şölenine dönüştürürler. Takımlarının formasına ve armasına duydukları koşulsuz sevgi, onları yağmur çamur demeden tribünlere çeker, seslerini gökyüzüne yükseltir. Dünya üzerinde, futbol tutkusunu en üst düzeyde yaşayan ve en ateşli taraftar kültürlerine sahip olan tam 10 farklı takımın taraftar grubu bulunmaktadır.

DÜNYANIN EN ATEŞLİ 10 FUTBOL TARAFTAR GRUBU

GiveMeSport’un aktardığına göre, dünya genelinde, futbol tutkusunu en üst düzeyde yaşayan ve bu tutkuyu tribünlere taşıyan, efsaneleşmiş taraftar grupları şunlar:

10. Rangers (İskoçya)

İskoçya futbolunun köklü kulüplerinden Rangers'ın taraftarları, ezeli rakipleri Celtic ile olan "Old Firm" derbisinde yarattıkları atmosferle tanınır. Maç boyunca durmaksızın şarkı söylemeleri, tribünlerdeki disiplinli ancak coşkulu duruşları ve takımlarına olan sarsılmaz bağlılıkları, İskoç futbol kültürünün önemli bir parçasıdır.

9. Leeds United (İngiltere)

İngiliz futbolunun tutkulu taraftar gruplarından Leeds United'ın taraftarları, takımları Premier Lig'in zirvesinde olmasa bile, Elland Road Stadı'nda her zaman tam destek verirler. Onların coşkulu tezahüratları ve marşları, İngiltere'deki en güçlü ambiyanslardan birini yaratır. Takımlarına olan sadakatleriyle bilinirler.

8. Fenerbahçe (Türkiye)

Türk futbolunun dört büyüklerinden Fenerbahçe'nin taraftarları, takımına olan bağlılığı ve yaratıcılığıyla bilinir. Özellikle Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbi atmosferleri, sergilenen koreografiler ve rakip takım otobüslerinin karşılanış biçimleri, rakip takımlar üzerinde büyük bir baskı yaratır. Tarihi rekabetleri ve Avrupa Kupaları'ndaki deplasman destekleriyle adlarından söz ettirirler.

7. Boca Juniors (Arjantin)

Dünyanın en ateşli taraftar grupları arasında sıkça ilk sıralarda gösterilen Boca Juniors taraftarları, Arjantin futbolunun kalbinde yer alır. La Bombonera Stadı'ndaki maçlar, rakip takımlar için adeta bir kâbusa dönüşür. Tribünlerdeki sürekli zıplama, davul sesleri, bitmek bilmeyen şarkılar ve görsel şölenler, "La Doce" (12. Oyuncu) olarak bilinen taraftar grubunun yarattığı eşsiz atmosferi oluşturur. Boca taraftarları, takımlarına olan koşulsuz sevgileri ve yarattıkları benzersiz ambiyansla tanınır.

6. Napoli (İtalya)

Diego Maradona'nın mirasıyla adeta özdeşleşen Napoli taraftarları, futbolu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, tutkulu bir topluluğa sahiptir. Maradona'nın bir tanrı gibi görüldüğü Napoli'de, her maç, özellikle de rakip takımlara karşı bir şölen havasında geçer. Tribünlerdeki şarkılar, coşkulu tezahüratlar ve Maradona'ya yapılan ithaf içeren pankartlar, İtalyan futbolunun ateşli atmosferini yansıtır.

5. Marsilya (Olympique de Marseille) (Fransa)

Fransız futbolunun en tutkulu taraftar gruplarından biri olan Marsilya'nın taraftarları, "Velodrome" Stadı'nda yarattıkları atmosferle tanınır. Özellikle "Ultras" kültürüyle öne çıkan bu taraftarlar, devasa bayraklar, meşaleler ve sürekli tezahüratlarla takımlarını desteklerler. Paris Saint-Germain ile olan derbileri, Fransa'nın en ateşli karşılaşmasıdır.

4. Kızıl Yıldız Belgrad (Sırbistan)

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın en köklü kulüplerinden Kızıl Yıldız'ın taraftarları, "Delije" olarak bilinen gruplarıyla Doğu Avrupa'nın en radikal ve tutkulu taraftar gruplarından biridir. Tribünlerde sergiledikleri devasa koreografiler, yakılan meşaleler ve maç boyunca devam eden kesintisiz tezahüratlar, rakipler için oldukça korkutucu bir atmosfer yaratır. Partizan ile olan derbileri, Avrupa'nın en ateşli ve tehlikeli maçlarından biri olarak kabul edilir.

3. Galatasaray (Türkiye)

Türk futbolunun ve Avrupa'nın en ateşli taraftar gruplarından biri olan Galatasaraylılar, takımlarına duydukları fanatik bağlılıkla bilinirler. "Cehennem" olarak anılan Rams Park’ta yarattıkları atmosfer, rakiplerin adeta dizlerini titretir. Koreografileri, tezahüratları ve Avrupa Kupaları'ndaki başarılarına duydukları gurur, onları zirvedeki taraftar gruplarından biri yapar.

2. Celtic (İskoçya)

İskoçya'nın Glasgow şehrinin köklü kulübü Celtic'in taraftarları, "Green Brigade" gibi gruplarıyla tanınır. Ezeli rakipleri Rangers ile olan "Old Firm" derbisinde sergiledikleri atmosfer, dünyanın en yoğun ve ateşli spor olaylarından birine dönüşür. Takımlarına olan kadim bağlılıkları, sosyal ve politik kimlikleriyle iç içe geçmiştir. Maç boyunca durmadan şarkı söylemeleri ve rakipleri üzerinde yarattıkları baskı benzersizdir.

1. Borussia Dortmund (Almanya)

Alman futbolunda taraftar kültürü, disiplin ve coşkunun mükemmel bir birleşimidir. Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'taki "Sarı Duvar" (Yellow Wall) olarak bilinen güney tribünü, dünyanın en büyük ayakta tribünüdür ve 25 binden fazla taraftarı ağırlar. Maç boyunca tek bir ağızdan tezahürat yapmaları, sergiledikleri devasa tifolar ve yarattıkları görsel şölen, rakipler üzerinde ezici bir etki bırakır. Dortmund taraftarları, takımlarına olan koşulsuz bağlılıklarıyla Avrupa'da örnek gösterilir ve dünyanın en ateşli taraftar grubu olarak listenin zirvesinde yer alır.