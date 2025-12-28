Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu! 20 kulübün olduğu listeye tek bir Türk takımı girdi

Dünyada en çok taraftara sahip olan takımlar deyince akla ilk olarak Avrupa’da top koşturan takımlar geliyor. Elbette böyle olması gayet normal çünkü farklı verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 20 takımlık listede yer alan takımların büyük kesimi Avrupa’da yer alıyor. Diğer yandan en son sıradaki takım 41,8 milyon taraftara sahipken, dünyanın en çok taraftarı olan takımları listesinin zirvesindeki takımın 474.7 milyon taraftarı bulunuyor. Futbolları ve taraftarları ile dünyayı kasıp kavuran takımların arasında bir Türk takımının da yer alması ise göğüsleri kabartıyor.