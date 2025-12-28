Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu! 20 kulübün olduğu listeye tek bir Türk takımı girdi

Aralık 28, 2025 11:12
1
Dünyanın en çok taraftarı olan takımları

Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu. Küresel veriler ve sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarına bakılarak hazırlanan listede, 20 futbol kulübü yer alırken, dünya devleri arasına Süper Lig’de top koşturan bir Türk takımı da girdi. İşte hem futbolları hem de taraftarları ile adından söz ettiren o takımlar…

2
taraftar

Dünyada en çok taraftara sahip olan takımlar deyince akla ilk olarak Avrupa’da top koşturan takımlar geliyor. Elbette böyle olması gayet normal çünkü farklı verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 20 takımlık listede yer alan takımların büyük kesimi Avrupa’da yer alıyor. Diğer yandan en son sıradaki takım 41,8 milyon taraftara sahipken, dünyanın en çok taraftarı olan takımları listesinin zirvesindeki takımın 474.7 milyon taraftarı bulunuyor. Futbolları ve taraftarları ile dünyayı kasıp kavuran takımların arasında bir Türk takımının da yer alması ise göğüsleri kabartıyor.

3
AS ROMA

DÜNYANIN EN ÇOK TARAFTARI OLAN TAKIMLARI

20 NUMARA AS ROMA (İtalya)

41.8 milyon

4
GALATASARAY

19 NUMARA GALATASARAY (Türkiye)

53.7 milyon

5
AL-AHLY

18 NUMARA AL-AHLY (Mısır)

57.7 milyon

6
BORUSSIA DORTMUND

17 NUMARA BORUSSIA DORTMUND (Almanya)

60.2 milyon

7
AL-NASSR

16 NUMARA AL-NASSR (Suudi Arabistan)

62 milyon

8
FLAMENGO

15 NUMARA FLAMENGO (Brezilya)

66.4 milyon

9
INTER

14 NUMARA INTER (İtalya)

70.2 milyon

10
AC MILAN

13 NUMARA AC MILAN (İtalya)

78.3 milyon

11
ATLETICO MADRID

12 NUMARA ATLETICO MADRID (İspanya)

80.2 milyon

12
TOTTENHAM HOTSPUR

11 NUMARA TOTTENHAM HOTSPUR (İngiltere)

108.1 milyon

13
ARSENA

10 NUMARA ARSENAL (İngiltere)

114.1 milyon

14
BAYERN MÜNİH

9 NUMARA BAYERN MÜNİH (ALMANYA)

149.1 milyon

15
CHELSEA

8 NUMARA CHELSEA (İngiltere)

152. 9 milyon

16
LIVERPOOL

7 NUMARA LIVERPOOL (İngiltere)

166.7 milyon

17
JUVENTUS

6 NUMARA JUVENTUS (İtalya)

174.9 milyon

18
MANCHESTER CITY

5 NUMARA MANCHESTER CITY (İngiltere)

179.2 milyon

19
PARIS SAINT-GERMAIN

4 NUMARA PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)

200.2 milyon

20
MANCHESTER UNITED

3 NUMARA MANCHESTER UNITED (İngiltere)

233.7 milyon

21
BARCELONA

2 NUMARA BARCELONA (İspanya)

428.3 milyon

22
REAL MADRID

1 NUMARA REAL MADRID (İspanya)

474.7 milyon

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.