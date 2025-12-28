Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu! 20 kulübün olduğu listeye tek bir Türk takımı girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en çok taraftarı olan takımları belli oldu. Küresel veriler ve sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarına bakılarak hazırlanan listede, 20 futbol kulübü yer alırken, dünya devleri arasına Süper Lig’de top koşturan bir Türk takımı da girdi. İşte hem futbolları hem de taraftarları ile adından söz ettiren o takımlar…
Dünyada en çok taraftara sahip olan takımlar deyince akla ilk olarak Avrupa’da top koşturan takımlar geliyor. Elbette böyle olması gayet normal çünkü farklı verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 20 takımlık listede yer alan takımların büyük kesimi Avrupa’da yer alıyor. Diğer yandan en son sıradaki takım 41,8 milyon taraftara sahipken, dünyanın en çok taraftarı olan takımları listesinin zirvesindeki takımın 474.7 milyon taraftarı bulunuyor. Futbolları ve taraftarları ile dünyayı kasıp kavuran takımların arasında bir Türk takımının da yer alması ise göğüsleri kabartıyor.
20 NUMARA AS ROMA (İtalya)
41.8 milyon
19 NUMARA GALATASARAY (Türkiye)
53.7 milyon
18 NUMARA AL-AHLY (Mısır)
57.7 milyon
17 NUMARA BORUSSIA DORTMUND (Almanya)
60.2 milyon
16 NUMARA AL-NASSR (Suudi Arabistan)
62 milyon
15 NUMARA FLAMENGO (Brezilya)
66.4 milyon
14 NUMARA INTER (İtalya)
70.2 milyon
13 NUMARA AC MILAN (İtalya)
78.3 milyon
12 NUMARA ATLETICO MADRID (İspanya)
80.2 milyon
11 NUMARA TOTTENHAM HOTSPUR (İngiltere)
108.1 milyon
10 NUMARA ARSENAL (İngiltere)
114.1 milyon
9 NUMARA BAYERN MÜNİH (ALMANYA)
149.1 milyon
8 NUMARA CHELSEA (İngiltere)
152. 9 milyon
7 NUMARA LIVERPOOL (İngiltere)
166.7 milyon
6 NUMARA JUVENTUS (İtalya)
174.9 milyon
5 NUMARA MANCHESTER CITY (İngiltere)
179.2 milyon
4 NUMARA PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)
200.2 milyon
3 NUMARA MANCHESTER UNITED (İngiltere)
233.7 milyon
2 NUMARA BARCELONA (İspanya)
428.3 milyon
1 NUMARA REAL MADRID (İspanya)
474.7 milyon