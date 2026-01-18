Menü Kapat
Dünyanın en güzel logolu takımları belli oldu! Türk takımı listeyi derinden salladı

Ocak 18, 2026 12:34
1
Dünyanın en güzel logolu takımları

Milyonları peşinden koşturan futbol kulüplerini temsil eden en önemli ögelerden biri de logoları. Çok fazla detaya gerek kalmadan tek bir logo pek çok şeyi anlatmaya yetiyor. Taraftarlar ise o logonun olduğu ürünleri gururla taşıyor. Şimdi ise yapay zeka tarafından yapılan değerlendirmede dünyanın en güzel logolu takımları sıralandı. Türkiye’den bir takımın logosu üst sıralarda yer alarak milli gururu yaşattı. İşte dünyanın en güzel logolu 20 takımı…

2
Dünyanın en güzel logolu takımları belli oldu! Türk takımı listeyi derinden salladı

Dünyanın en güzel logolu takımları belli oldu. Değerlendirme yapılırken, renkler, yazı stilleri ve görsellerin taşıdığı anlamlara bakıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden köklü futbol takımlarının yer aldığı listede Süper Lig’in lideri de üst sıralardaki yeriyle dikkat çekti…

3
SPARTA PRAHA

DÜNYANIN EN GÜZEL LOGOLU TAKIMLARI

20 NUMARA SPARTA PRAHA (ÇEKYA)

Retro tipografi ve renk şeritleriyle dikkat çeken logo hem eski bir hava taşırken, çağdaş bir görünüm de sunuyor.

4
SAN LORENZO

19 NUMARA SAN LORENZO (Arjantin)

Monogram tarzı armalarıyla dikkat çeken San Lorenzo logosu, renk uyumu ve tipografi bakımından dikkat çekici bulunuyor.

5
HULL CITY

18 NUMARA HULL CITY (İngiltere)

Kaplan yüzünün yer aldığı logo doğrudan güç ve saldırganlık imajı veriyor.

6
NEW YORK RED BULLS

17 NUMARA NEW YORK RED BULLS (ABD)

Red Bull markasıyla birleşmiş dinamik bir tasarıma sahip olan logo, enerjik ve çağdaş bir hava taşıyor.

7
SHAKHTAR DONETSK

16 NUMARA SHAKHTAR DONETSK (Ukrayna)

Kömür madeni ve çekiç detayı ile dikkat çeken logo bölgenin işçi sınıfı kökenini modern çizgilerle yansıtıyor.

8
FIORENTINA

15 NUMARA FIORENTINA (İtalya)

Floransa çiçeğinin (Fleur-de-lis)yer aldığı logo zarif, şehirle tam uyumlu, estetik tasarımıyla dikkat çekiyor.

9
WATFORD FC

14 NUMARA WATFORD FC (İngiltere)

Geyik simgesinin yer aldığı logo alışılmışın dışında bir hayvan figürüyle fark yaratıyor.

10
CRUZEIRO

13 NUMARA CRUZEIRO (Brezilya)

Güney Haçı yıldız takımyıldızı ile sade ama derin anlamlı bir görünüme sahip olan logo Brezilya kimliğini temsil ediyor.

11
SEVILLA FC

12 NUMARA SEVILLA FC (İspanya)

Azizler, kulüp amblemi ve futbol topu birleşimi ile ortaya çıkan logo sanatsal ve dini unsurların birleşimiyle dikkat çekiyor.

12
SL BENFICA

11 NUMARA SL BENFICA (Portekiz)

Kartal figürü ve tekerlek görselinin yer aldığı logo kulübün "özgürlük" felsefesini yansıtıyor, detay zenginliğiyle öne çıkıyor

13
JUVENTUS

10 NUMARA JUVENTUS (İtalya)

"J" harfinin sadeleştirilmiş formuyla modern ve marka değeri yüksek bir logo olarak değerlendiriliyor.

14
INTER

9 NUMARA INTER (İtalya)

Geometrik monogram şeklinde hazırlanan logo modern, şık ve zamana uyum sağlayan bir tasarım olarak tarif ediliyor.

15
BORRUSSIA DORTMUND

8 NUMARA BORRUSSIA DORTMUND (Almanya)

BVB ve 09 yazısı, sade daire tasarımı ile dikkat çeken logo Minimalist ama ikonik haliyle hemen tanınıyor.

16
LIVERPOOL

7 NUMARA LIVERPOOL İngiltere)

Anka kuşu (Liver bird) ve "You'll Never Walk Alone" yazısına yer veren logo, hem duygusal hem de simgesel olarak güçlü bulunuyor.

17
FC PORTO

6 NUMARA FC PORTO Portekiz)

Şehir armasını taşıyan zengin bir içeriğe sahip olan logo detaylı, tarihi ve kraliyet ögelerini içermesiyle beğeni kazanıyor.

18
GALATASARAY

5 NUMARA GALATASARAY (TÜRKİYE)

G ve S harflerinin iç içe geçtiği logo, tipografik açıdan çok başarılı ve sade bulunuyor.

19
AJAX

4 NUMARA AJAX (Hollanda)

Yunan kahramanı Ajax'ın minimalist çiziminin yer aldığı logo tek çizgide 11 çizgiyle oluşturulmuş portreyle sanatsal açıdan çok özel.

20
AC MILAN

3 NUMARA AC MILAN (İtalya)

Milano şehri armasıyla klasik çizgilerin bulunduğu logo sade ama köklü bir estetik taşıyor.

21
PARIS SAINT-GERMAIN

2 NUMARA PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)

Eyfel Kulesi ve Fransız kraliyet sembolleri ile şık, modern ve sembolik bir tasarıma sahip.

22
AS ROMA

1 NUMARA AS ROMA (İtalya)

Dişi kurt ve Romus-Romulus efsanesinin yer aldığı logo mitolojik ve tarihi unsurlarla benzersiz bir kimlik yansıtıyor.

