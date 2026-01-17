Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Kulüpler Dünya Sıralaması’nda Fenerbahçe Galatasaray’a çalım attı

Milyonları peşinden koşturan futbol aşkı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. IFFHS tarafından yapılan duyuru ile de dünyanın en iyi takımları da kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, listenin ilk sıralarında Fransız, İspanyol ve İngiliz futbol kulüpleri yer alırken, Türkiye’den özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sıralaması en dikkat çeken konulardan oldu. İşte 2025 yılı istatistikleri ile hazırlanan Kulüpler Dünya Sıralaması…