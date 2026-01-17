Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Kulüpler Dünya Sıralaması’nda Fenerbahçe Galatasaray’a çalım attı

Kategoriler
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yapılan açıklamaya göre Kulüpler Dünya Sıralaması 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki performanslara göre yeniden güncellendi. Listede Fenerbahçe’nin Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı geride bırakması dikkat çekti.
Milyonları peşinden koşturan futbol aşkı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. IFFHS tarafından yapılan duyuru ile de dünyanın en iyi takımları da kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, listenin ilk sıralarında Fransız, İspanyol ve İngiliz futbol kulüpleri yer alırken, Türkiye’den özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sıralaması en dikkat çeken konulardan oldu. İşte 2025 yılı istatistikleri ile hazırlanan Kulüpler Dünya Sıralaması…
1 Numara PSG: 613
2 Numara Real Madrid: 471 puan
3 Numara Chelsea: 447 puan
4 Numara Inter: 447 puan
5 Numara Bayern Münih: 440 puan
6 Numara Flamengo: 424 puan
7 Numara Barcelona: 419 puan
8 Numara Arsenal: 407 puan
9 Numara Palmeiras: 384 puan
10 Numara Borussia Dortmund: 384 puan
554 Numara Antalyaspor: 51 puan
494 Numara Eyüpspor: 56 puan
409 Numara Kasımpaşa: 64 puan
375 Numara Rizespor: 68 puan
352 Numara Kayserispor: 70 puan
352 Numara Gaziantep FK: 70 puan
320 Numara Konyaspor: 74 puan
316 Numara Alanyaspor: 75 puan
209 Numara Başakşehir: 97 puan
191 Numara Göztepe: 104 puan
163 Numara Trabzonspor: 120 puan
161 Numara Beşiktaş: 121 puan
144 Numara Samsunspor: 128 puan
30 Numara Galatasaray: 242 puan (3 sıra geriledi)
22 Numara Fenerbahçe: 265 puan (6 sıra yükseldi)