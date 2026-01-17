Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Kulüpler Dünya Sıralaması’nda Fenerbahçe Galatasaray’a çalım attı

Ocak 17, 2026 10:37
1
Dünyanın en iyi futbol takımları

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yapılan açıklamaya göre Kulüpler Dünya Sıralaması 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki performanslara göre yeniden güncellendi. Listede Fenerbahçe’nin Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı geride bırakması dikkat çekti.

2
Kulüpler Dünya Sıralaması

Milyonları peşinden koşturan futbol aşkı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. IFFHS tarafından yapılan duyuru ile de dünyanın en iyi takımları da kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, listenin ilk sıralarında Fransız, İspanyol ve İngiliz futbol kulüpleri yer alırken, Türkiye’den özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sıralaması en dikkat çeken konulardan oldu. İşte 2025 yılı istatistikleri ile hazırlanan Kulüpler Dünya Sıralaması…

3
PSG

KULÜPLER DÜNYA SIRALAMASI 2025

1 Numara PSG: 613

4
Real Madrid

2 Numara Real Madrid: 471 puan

5
Chelsea

3 Numara Chelsea: 447 puan

6
Inter

4 Numara Inter: 447 puan

7
Bayern Münih

5 Numara Bayern Münih: 440 puan

8
Flamengo

6 Numara Flamengo: 424 puan

9
Barcelona

7 Numara Barcelona: 419 puan

10
Arsenal

8 Numara Arsenal: 407 puan

11
Palmeiras

9 Numara Palmeiras: 384 puan

12
Borussia Dortmund

10 Numara Borussia Dortmund: 384 puan

13
Antalyaspor

554 Numara Antalyaspor: 51 puan

14
Eyüpspor

494 Numara Eyüpspor: 56 puan

15
Kasımpaşa

409 Numara Kasımpaşa: 64 puan

16
Rizespor

375 Numara Rizespor: 68 puan

17
Kayserispor

352 Numara Kayserispor: 70 puan

18
Gaziantep

352 Numara Gaziantep FK: 70 puan

19
Konyaspor

320 Numara Konyaspor: 74 puan

20
Alanyaspor

316 Numara Alanyaspor: 75 puan

21
Başakşehir

209 Numara Başakşehir: 97 puan

22
Göztepe

191 Numara Göztepe: 104 puan

23
Trabzonspo

163 Numara Trabzonspor: 120 puan

24
Beşiktaş

161 Numara Beşiktaş: 121 puan

25
Samsunspor

144 Numara Samsunspor: 128 puan

26
Galatasaray

30 Numara Galatasaray: 242 puan (3 sıra geriledi)

27
Fenerbahçe

22 Numara Fenerbahçe: 265 puan (6 sıra yükseldi)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.