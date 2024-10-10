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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:21
Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yıl içerisindeki verilerle dünyanın en iyi takımlarını duyurdu. Süper Lig ekibi Samsunspor büyük bir çıkış yakalarken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sıralaması belli oldu. İşte detaylar...

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Oluşturulan listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri belli oldu.

1- REAL MADRID

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 1. Resim



2- MANCHESTER CITY

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 2. Resim



3- BAYER LEVERKUSEN

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 3. Resim



4- ATALANTA

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 4. Resim



5- ATLETICO MADRID

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 5. Resim



6- BORUSSIA DORTMUND

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 6. Resim



7- BAYERN MÜNİH

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 7. Resim



8- BOTAFOGO

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 8. Resim



9- ATLETICO MINEIRO

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 9. Resim



10- BARCELONA (BARCELONA 10. SIRAYI FLAMENGO, PSG VE LIVERPOOL İLE PAYLAŞIYOR)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 10. Resim



25- FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 11. Resim



52- GALATASARAY

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 12. Resim



105- BEŞİKTAŞ

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 13. Resim



115- TRABZONSPOR

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 14. Resim



123- BAŞAKŞEHİR

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 15. Resim



Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti ve 285. sırada yer aldı. (NTV Spor)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - 16. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
real madridmanchester citybayer leverkusen

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Ayşe10 Ekim 2024 15:29

Samsunspor inanılmaz olmuş be bu yıl! Umutsuzluğa kapılmadan her zaman mücadele etmek önemli bir takım olmak için de

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