Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yıl içerisindeki verilerle dünyanın en iyi takımlarını duyurdu. Süper Lig ekibi Samsunspor büyük bir çıkış yakalarken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sıralaması belli oldu. İşte detaylar...
Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Oluşturulan listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri belli oldu.
1- REAL MADRID
2- MANCHESTER CITY
3- BAYER LEVERKUSEN
4- ATALANTA
5- ATLETICO MADRID
6- BORUSSIA DORTMUND
7- BAYERN MÜNİH
8- BOTAFOGO
9- ATLETICO MINEIRO
10- BARCELONA (BARCELONA 10. SIRAYI FLAMENGO, PSG VE LIVERPOOL İLE PAYLAŞIYOR)
25- FENERBAHÇE
52- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
115- TRABZONSPOR
123- BAŞAKŞEHİR
Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti ve 285. sırada yer aldı. (NTV Spor)
Samsunspor inanılmaz olmuş be bu yıl! Umutsuzluğa kapılmadan her zaman mücadele etmek önemli bir takım olmak için de