Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

10 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:21

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yıl içerisindeki verilerle dünyanın en iyi takımlarını duyurdu. Süper Lig ekibi Samsunspor büyük bir çıkış yakalarken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sıralaması belli oldu. İşte detaylar...

Son 1 yılın verilerini baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Oluşturulan listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri belli oldu. 1- REAL MADRID​



2- MANCHESTER CITY​



3- BAYER LEVERKUSEN​



4- ATALANTA



5- ATLETICO MADRID



6- BORUSSIA DORTMUND



7- BAYERN MÜNİH



8- BOTAFOGO



9- ATLETICO MINEIRO



10- BARCELONA (BARCELONA 10. SIRAYI FLAMENGO, PSG VE LIVERPOOL İLE PAYLAŞIYOR)



25- FENERBAHÇE



52- GALATASARAY



105- BEŞİKTAŞ



115- TRABZONSPOR



123- BAŞAKŞEHİR



Samsunspor'un 124 basamaklık yükselişi dikkat çekti ve 285. sırada yer aldı. (NTV Spor)