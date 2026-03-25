Dünyanın en sevilen futbol takımları belli oldu! Türkiye’den tek bir takım listeye girdi

Yaptığı değerlendirmeler de son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ChatGPT bu sefer de “Dünyanın en sevilen futbol takımları” listesini hazırladı. Milyonlarca taraftara sahip olan ve dünyaca ünlü yıldızlara ev sahipliği yapan takımların yer aldığı listeye Türkiye’den ise tek bir takım girebildi…
Dünyanın en sevilen futbol takımları belli oldu. 50 takımın yer aldığı listede Real Madrid’den Juventus’a futbol dünyasının en ünlü takımları yer alırken, Süper Lig’in zirvesinin sahibi listeye girme başarısı elde eden tek takım oldu. İşte listenin tamamı…
1-PERSEPOLIS
2- REAL MADRID
3- LIVERPOOL
4- MILAN
5- AJAX
6- MANCHESTER UNITED
7- PORTO
8- BAYERN MUNIH
9- BENFICA
10- JUVENTUS
11- BOCA JUNIORS
12- RIVER PLATE
13- SANTOS
14- FLAMENGO
15- PALMEIRAS
16- PENAROL
17- BARCELONA
18- LA GALAXY
19- COLO COLO
20- GALATASARAY
21- AL NASSR
22- ARSENAL
23- INTER
24- VALENCIA
25- SEVILLA
26- BORUSSIA DORTMUND
27- LYON
28- CHELSEA
29- MANCHESTER CITY
30- SCHALKE 04
31- ROMA
32- PSG
33- SHAKHTAR DONETSK
34- PSV
35- INTER MIAMI
36- TOTTENHAM
37- NAPOLI
38- BAYER LEVERKUSEN
39- SPORTING
40- VILLARREAL
41- LAZIO
42- CELTIC
43- CSKA MOSCOW
44- FIORENTINA
45- MARSEILLE
46- BASEL
47- BRAGA
48- FEYENOORD
49- OLYMPIACOS
50- ATLETICO MADRID