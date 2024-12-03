Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 'Federasyon intikamcı olur mu'

03 Aralık 2024 23:32 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Özbek yaptığı açıklamada "Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"SEÇİMLERDE DESTEK VERDİK"

Konuşmasına TFF​ Başkanı Hacıosmanoğlu'nun seçim sürecinden başlayan Dursun Özbek, "Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net." dedi.

"İLK MEKTUPTA KARARI BİZE BIRAKTILAR"

Forma sponsoru hakkında konuşma yapan Özbek, "Prosedür böyle. Biz formamıza aldığımız bir reklam için TFF'ye yazı göndermek zorundayız. Bir haber portalı reklamı almıştık. Sponsorluk çıktığı günden itibaren bir yankılanması oldu olayın. Bu sefer federasyon bize bu sponsorla çıkamazsınız diye bir mektup gönderdi. Bunu niye söylüyorum? Sayın Başkan çıktığı yayında "biz zaten ilk mektupumuzda buna karşı olduğumuzu belirttik" dedi. Gönderdikleri ilk mektupta kararı bize bıraktıkları yazıyordu. Bundan karşı olduğu anlaşılır mı?" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZİN AĞZIYLA KONUŞUYOR"

TFF'nin açıklamalarını yorumlayan Özbek, "Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor." şeklinde konuştu.

"FEDERASYON İNTİKAMCI OLUR MU?"

TFF Başkanı'nın hakemin Galatasaray maçına verileceğini yorumlayan Özbek, "Endişe verici bir şey ortaya çıkıyor. Federasyon Başkanı bir katıldığı programda diyor ki Okan Hoca için; "Sen o hakeme ne dedin, bak göreceksin o maçına geliyor mu, gelmiyor mu?" Bir federasyon başkanı böyle intikamcı, rövanşist olur mu? Okan hoca zaten senin muhatabın değil. Evet o hakemi verdi. Sonuç, Eyüpspor maçı." dedi.

"TFF'DEN MEMNUN DEĞİLİZ"

TFF'nin performansını değerlendiren Özbek, "Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin. Biz TFF'den memnun değiliz. Federasyonun geçmişteki tavırları, sergilediği tutum bizim hoşumuza gitmiyor. Biz kimseden bir ayrıcalık istemiyoruz. Aynı seçilirken söz verdikleri gibi Türk futboluna adaleti getirmeleri lazım." şeklinde konuştu.

"TFF'YE YAZI YAZDIK"

TFF'yi maç fikstürü hazırlamasını eleştiren Özbek, "Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmandan geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var." dedi.

"CESARETLİ OLUN YAPIYI AÇIKLAYIN"

Fenerbahçe Başkanı hakkında yorum yapan Özbek, "Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla. Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı." ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN SEZON SONUNA KADAR BİZDE OYNAYACAK"

Osimhen transferi hakkında açıklama yapan Özbek, "Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz. Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek." dedi.