Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarını açmadı: Artık mahkemede konuşuruz

10 Aralık 2024 12:21 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:23

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı için geçmiş olsun dileklerini iletmek için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradı. Ancak Hacıosmanoğlu'nun uzattığı el havada kaldı. Telefonunu açmayan Özbek, "Artık mahkemede konuşuruz" dedi.

Galatasaray​ ile Türkiye Futbol Federasyonu​ arasındaki gerilim, Barış Alper Yılmaz​'ın sakatlanmasının ardından yeni bir boyuta geçti.

TFF BAŞKANI'NDAN ZEYTİN DALI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​ arasında geçen hafta televizyon ekranlarında başlayan söz düellosu, savcılıkta bitmiş; Özbek, TFF ile Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etmişti. Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı geçmiş olsun dileklerini ileterek zeytin dalı uzatmak, savcılığa kadar giden anlaşmazlığı sulh yoluyla kapatmak istedi.

DURSUN ÖZBEK TELEFONU AÇMADI

Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek’i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun telefonlarına cevap vermedi.

"ARTIK MAHKEMEDE KONUŞURUZ"

Dursun Özbek, yanındakilere Hacıosmanoğlu’nun arama kaydını gösterip “Konuşacak ne kaldı? Artık mahkemede konuşuruz” dedi. Özbek, Hacıosmanoğlu’nun “Bir gün ben bu görevden ayrılacağım. Sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak” sözlerini unutmadığını vurguladı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İFADE VERECEK

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şikâyeti üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında soruşturma açıldı. Hacıosmanoğlu, Özbek’in “Tehdit” şikâyeti nedeniyle ifade verecek. TFF Başkanı’nın kısa süre içinde savcılığa gideceği belirtildi.