Dursun Özbek 'maalesef' diyerek duyurdu! Galatasaray'ın en büyük eksiğini açıkladı

13 Kasım 2024 15:54 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:55

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, devam eden projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Projeler hakkında konuşan Özbek, "Kemerburgaz tesislerimizde son çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hepimizin gurur duyacağı bir tesis olarak hizmete alacağız" dedi. Dursun Özbek, ''Maalesef bizim en büyük eksiğimiz tesisleşme. Tesisleşmeye çok önem vermemişiz'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Başkan Özbek, Galatasaray Adası’nda eksikleri gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mecidiyeköy binada faaliyetlerde kısa süreli bir aksama olduğunu belirten Dursun Özbek, "Projemizi değerlendirmek, elimizde kalan bazı değerleri bitirmek ve satışa sunmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

10 Kasım'da yapılan koreografiyi kurul üyelerine izleten Özbek, "Samsunspor maçında Atamız'ı sevgi, saygı ve minnetle andık. Gerçekten gururlanarak, tüylerim diken diken koreografi izledim. Bu çalışmada emeği olan tüm gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında yapılan çalışmaya dahil olarak elindeki pankartı 10 dakika havada tutan tüm Galatasaraylılar'a da teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetin gururuyuz" ifadelerini kullandı.

KEMERBURGAZ TESİSLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Florya arazisiyle ilgili ihale komisyonunun çalışmalarının bittiğini açıklayan Özbek, "Florya’dan çok kısa sürede çıkmayı planlıyoruz. Oradan Kemerburgaz tesislerimize geçmeyi bekliyoruz. Kemerburgaz tesislerimizde de son rötuşlar yapılıyor. Mobilyaların bir kısmı geldi. Onların montajı yapılacak. Evet, gecikmemiz var. Bundan dolayı da çok üzgünüm, size tarih vermiştim. Bazı sebeplerden dolayı gerçekleştiremedik. Çalışmalarımız sürüyor. Yakında Florya’ya veda, Kemerburgaz’a merhaba partileriyle sizlerle bir araya geleceğiz. Kemerburgaz tesislerimiz, hepimizin gurur duyacağı bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

''DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYORUZ''

Aslantepe Vadisi hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Aslantepe’deki projenin yapılması, Galatasaray için zorunluluk. Orta vadeli bir çalışma. Diğer amatör sporlarımıza da hizmet edecek tesislerle ilgili gerekli yatırımlar bugüne kadar gerektiğini kadar yapılmamış. Olimpik sporlarda öncü kulüpsek, bu sporları Türkiye’ye getiren bir kulüp olarak anılıyorsak tesislerin de ona göre olması lazım. Dünya devleriyle boy ölçüşen bir kulübüz. Sporda bir dünya markası olarak artık anılıyoruz. Buna bağlı olarak tesisleşmemizi de aynı paralelde geliştirmemizin gereği var" dedi.

''KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE DEVAM EDİYORUZ''

Dursun Özbek, son olarak futbol takımının son durumuyla ilgili ise, "Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. Avrupa Ligi’nde de 32 takımda 3. sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerleyeme devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım size sözünü verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için devam ediyoruz. Bize verdiğiniz destek bu projeleri gerçekleştirmekteki için en büyük gücümüz" açıklamasını yaptı.

Başkan Özbek ayrıca geçtiğimiz günlerde maça gelirken vefat eden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit için de ailesine başsağlığında bulundu.