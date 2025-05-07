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 | Murat Makas

Dursun Özbek: Şampiyonluk, matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmeli

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in henüz tamamlanmadığını ve şampiyonluğa dair erken kutlamalardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Özbek, önlerinde 5 önemli maçın olduğunu belirterek, konsantrasyonlarını bozmadan mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:01

Süper Lig'in henüz tamamlanmadığını ve bu yüzden de şampiyonluğa dair konuşmanın erken olduğunu söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önlerinde 5 önemli karşılaşmanın bulunduğunu dile getirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin henüz bitmediğini hatırlatan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Daha ligin bitmediği ve erken kutlamaların Galatasaray'a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz ligin başından daha konsantre bir şekilde sahaya odaklıyız" ifadelerini kullandı. "Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz" Dursun Özbek, ligde kalan 5 maçı da final havasında oynayacaklarına dikkat çekerek, "Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz" şeklinde konuştu. RAMS Park'taki yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların başkanı, "Işıklandırmayla ilgili ihalemizi yaptık, çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda da yeni ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem getiriyoruz. Stada gelen taraftarlarımızın keyifli zaman geçireceği bir sistemi yetiştirmeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

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#Spor
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