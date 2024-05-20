Dursun Özbek'ten Ali Koç için zehir zemberek açıklamalar: Yanına asla kalmayacak!

20 May 2024 17:17 - Güncelleme : 20 May 2024 17:32

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek derbide yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenliyor. Dursun Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert tepkilerde bulundu. İşte o ifadeler:

''Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve bunlara çanak tutan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Biz bu boş stat kabadayılarıyla geçen sezon da mücadele ettik, bu sezon da ederiz.

Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor. Ali Koç iyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım.

Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz, takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız bütün toplantıları durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Oyuncularımızın ve hocamızın yanında olacağız. İyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız.

Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım.

"AMAÇLARI OLAYI FUTBOLUN DIŞINA ÇIKARMAKTI"

Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Sizin de söylediğiniz, ismini söylemek istemediğim oyuncu. (Mert Hakan Yandaş) Isınma anından itibaren ellerinden gelen tek şey bu. Kaos, gerginlik çıkarmak. Olayı futbolun dışına taşımak.

Sen bu gücü ve desteği nereden alıyorsun? Bu ifadeler ışığında hakemler yumruklandı. Neden kaşıyorsun? Bunu kimse futbolla izah edemez.

Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir?

Değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum bu gidiş iyi bir gidiş değil!

Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir yer. Belli bir süre TFF'nin yetkisi altında, takip eden insanları var federasyonun. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre dahi akreditasyon alanına giremem. Bu TFF'nin görev süresi bitince orası Galatasaray'ın evidir. Sen haneye tecavüz eder gibi geliyorsun.