Dusan Tadic dalya yaptı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla Bodrum FK karşısında 100. maçına çıktı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'deki performansıyla takımına önemli katkılar sağlarken, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği de gündemde.

TADİC DALYA YAPTI

2023 yazında Fenerbahçe’ye transfer olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği istikrarlı performansla taraftarların sevgisini kazanan Tadic, 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 100 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 25 gol ve 30 asistlik bir performans sergiledi. Takımın saha içindeki liderlerinden biri olan Tadic, özellikle büyük maçlardaki kritik golleri ve asistleriyle dikkat çekti.

YOLLAR AYRILACAK

Tadic’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermezken, oyuncunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu. Tadic'in takımda kalıp kalmayacağı sezon sonunda netleşecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, performansıyla büyük katkı sağlayan Tadic’in takımda kalmasını isterken, Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.