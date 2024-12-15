Düzce’de amatör maçta ortalık savaş alanına döndü: Polis ve jandarma müdahale etti!

15 Aralık 2024 19:55 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:59

Düzce'de Süper Amatör Lig karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavgada bazı taraftarlar yaralandı. Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Belediye Başkanı Selami Savaş da bölgeye gelerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Süper Amatör Lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Yığılcaspor ile Aziziyespor, Yığılca Şehir Stadı'nda karşılaştı. Maç oynandığı sırada bazı taraftarların sahaya girmesiyle başlayan gerginliğin artması üzerine, karşılaşma tatil edildi.

OLAYLAR STAT DIŞINA TAŞTI

Olaylar, stat dışında da devam etti. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, ev sahibi ve rakip takımın taraftarları birbirlerini darbetti.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DEVREDE

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Belediye Başkanı Selami Savaş da bölgeye gelerek kavgayı yatıştırmak için uğraştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ve jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavgada bazı taraftarlar yaralandı. Aziziyespor taraftarları, alınan geniş güvenlik önlemi eşliğinde ilçeden ayrıldı.