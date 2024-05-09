Dzeko'nun antrenmana çıkmama sebebi belli oldu

09 May 2024 11:21 - Güncelleme : 09 May 2024 11:21

Şampiyonluk yarışında umutları kalmayan Fenerbahçe’de zirve hesapları sürüyor.

Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı. Yıldız futbolcu Edin Dzeko dünkü idmanda yer almadı.

EDIN DZEKO GÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinin izinli olarak dinlendiği ve antrenmana çıkacağı öğrenildi.

Edin Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek.