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 | İrem Çınar

Eczacıbaşı’nda Hande Baladın'a duygusal veda! Yeni macera başlıyor: İşte yeni takımı

Eczacıbaşı, milli voleybolcu Hande Baladın ile resmi olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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Eczacıbaşı’nda Hande Baladın'a duygusal veda! Yeni macera başlıyor: İşte yeni takımı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 17:22

Eczacıbaşı Kulübü, altyapısından yetişen başarılı voleybolcu Hande Baladın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Hande için özel olarak hazırlanan duygusal bir veda klibi paylaşıldı.

Eczacıbaşı’nda Hande Baladın'a duygusal veda! Yeni macera başlıyor: İşte yeni takımı

HANDE BALADIN’A DUYGUSAL VEDA

Açıklamada, “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Eczacıbaşı’nda Hande Baladın'a duygusal veda! Yeni macera başlıyor: İşte yeni takımı

Uzun yıllardır Eczacıbaşı formasıyla sahalarda mücadele eden Hande Baladın’ın, önümüzdeki sezon kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesi bekleniyor. Sarı - lacivertlilerin kısa süre içinde milli voleybolcunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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#hande baladın
#hande baladın
#eczacıbaşı
#eczacıbaşı
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