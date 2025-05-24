Eczacıbaşı’nda Hande Baladın'a duygusal veda! Yeni macera başlıyor: İşte yeni takımı

Eczacıbaşı, milli voleybolcu Hande Baladın ile resmi olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Eczacıbaşı Kulübü, altyapısından yetişen başarılı voleybolcu Hande Baladın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Hande için özel olarak hazırlanan duygusal bir veda klibi paylaşıldı.

HANDE BALADIN’A DUYGUSAL VEDA

Açıklamada, “Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllardır Eczacıbaşı formasıyla sahalarda mücadele eden Hande Baladın’ın, önümüzdeki sezon kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesi bekleniyor. Sarı - lacivertlilerin kısa süre içinde milli voleybolcunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.