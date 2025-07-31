Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

Galatasaray, aylardır uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız golcüyü İstanbul'a getirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun gelişiyle birlikte sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. İstanbul'dan kesitlerin yer aldığı bir videoyla Osimhen'i duyuran G.Saray'da, anlık bir görüntü ise dikkat çekti.

EDERSON MU GELİYOR?

Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı. Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

GARDI'DEN EDERSON YANITI!

Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 40 maça çıktı ve 13 maçta gole izin vermedi. Buna karşın 54 gole engel olamadı.