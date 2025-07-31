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 | Efe Demir

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna katan Cimbom, son olarak 2 aydır uğraştığı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak bomba gibi giriş yaptı. Kaleci transferinde gündemi meşgul eden isimlerin başında gelen Ederson ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dün yayınlanan Osimhen duyuru videosundaki bir detay taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:21

, aylardır uğraş verdiği transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız golcüyü İstanbul'a getirdi.

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun gelişiyle birlikte sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. İstanbul'dan kesitlerin yer aldığı bir videoyla Osimhen'i duyuran G.Saray'da, anlık bir görüntü ise dikkat çekti.

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

EDERSON MU GELİYOR?

Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, 'un dövmesiyle bağdaştırıldı. Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

GARDI'DEN EDERSON YANITI!

Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

ile 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 40 maça çıktı ve 13 maçta gole izin vermedi. Buna karşın 54 gole engel olamadı.

Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Cimbom yayınladı

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ETİKETLER
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#victor osimhen
#Ederson
#George Gardi
#Spor
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