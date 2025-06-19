Edin Dzeko resmen imzalıyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçti. Edin Dzeko ile uzun zamandır ilgilenen Fiorentina'nın, deneyimli golcüye kısa sürede imza attırması bekleniyor.

Fiorentina için bugün sağlık kontrollerinden geçen Edin Dzeko, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bosnalı golcünün, İtalyan ekibi tarafından yakın zamanda resmen duyurulması bekleniyor.

EDIN DZEKO İÇİN BEKLENEN İMZA GELİYOR

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezon boyunca kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli forvet, akabindeki süreçte ise İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol ve 18 asistlik bir performans sergilemişti.