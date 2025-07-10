Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe’den ayrılan 39 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Fiorentina sosyal medya hesabından Dzeko’yu duyurdu.

Menekşeler, 39 yaşındaki golcüyle anlaşmaya vardı. Bosna Hersekli futbolcu, İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Edin Dzeko, Serie A'da daha önce 6 yıl Roma ve 2 yıl Inter formaları giymişti.

EDİN DZEKO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında Inter'den ayrılarak bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği 2 sezonda 99 maçta görev yaptı. Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 46 kez fileleri havalandırırken 14 de gol pası verdi.

