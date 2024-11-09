Edin Visca Süper Lig'de 100. golünü attı!

09 Kasım 2024 20:03 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:05

Trabzonspor forması giyen Boşnak futbolcu Edin Visca, Rizespor'a attığı golle Süper Lig tarihindeki 100. golünü kaydetti.

Trabzonspor forması giyen Boşnak futbolcu Edin Visca, Rizespor'a karşı kaydettiği golle birlikte Trendyol Süper Lig'deki 100. golünü attı.

Visca, Trendyol Süper Lig'e Başakşehir forması ile adım atarken 85 gol kaydetti. Karadeniz temsilcisine transfer olduktan sonra ise 15. golüne imza atan Boşnak futbolcu böylelikle Trendyol Süper Lig'deki 100. golünü kaydetmiş oldu.