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 | Burak Ayaydın

Efkan Bekiroğlu imzayı attı: Süper Lig'de devam ediyor!

Efkan Bekiroğlu sürpriz bir imza attı. Bonservisi Ankaragücü'nde bulunan Efkan Bekiroğlu, bedelsiz şekilde Göztepe'ye transfer oldu.

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Efkan Bekiroğlu imzayı attı: Süper Lig'de devam ediyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 00:19

'den sürpriz bir hamlesi daha geldi. 'in yeni sezonu için kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Göztepe, Ruan'dan sonra şimdi de ile sözleşme imzaladı.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Efkan Bekiroğlu, kendisini 1+1 yıllığına sarı kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Efkan'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

Efkan Bekiroğlu imzayı attı: Süper Lig'de devam ediyor!

SPORTİF DİREKTÖR IVAN MANCE KALİTE VURGUSUNDA BULUNDU

"Efkan’la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi, hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca Efkan’ın kulübümüze ve yürüttüğümüz projeye duyduğu ilgi ve olumlu yaklaşımı, bu transferin gerçekleşmesinde belirleyici etkenlerden biriydi. Kendisine Göztepe formasıyla başarılar diliyorum."

Efkan Bekiroğlu imzayı attı: Süper Lig'de devam ediyor!

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE BİRKAÇ SAAT ÖNCE HANGİ TRANSFERİ DUYURMUŞTU?
İzmir temsilcisi, Ruan Gregorio Teixeira'yı da kadrosuna katmıştı.
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ETİKETLER
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#efkan bekiroğlu
#Transfer Haberleri
#Spor
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