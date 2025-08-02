Efkan Bekiroğlu imzayı attı: Süper Lig'de devam ediyor!

Göztepe'den sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Süper Lig'in yeni sezonu için kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Göztepe, Ruan'dan sonra şimdi de Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzaladı.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Efkan Bekiroğlu, kendisini 1+1 yıllığına sarı kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Efkan'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

SPORTİF DİREKTÖR IVAN MANCE KALİTE VURGUSUNDA BULUNDU

"Efkan’la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi, hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca Efkan’ın kulübümüze ve yürüttüğümüz projeye duyduğu ilgi ve olumlu yaklaşımı, bu transferin gerçekleşmesinde belirleyici etkenlerden biriydi. Kendisine Göztepe formasıyla başarılar diliyorum."