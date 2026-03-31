 | Erdem Avsar

Egemen Korkmaz’ın hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Türkiye U21 maçında yere yığıldı

U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşılaşması sırasında aniden yere düştü. Egemen Korkmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülmesinin sonrasında Egemen Korkmaz’ın sağlık durumu kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

Egemen Korkmaz’ın hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Türkiye U21 maçında yere yığıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 20:39

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan mücadele esnasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Demir Ege Tıknaz’ın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görmesiyle ay-yıldızlı ekip sahada 10 kişi kaldı. Bu karara yoğun şekilde itiraz eden Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı esnada aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Egemen Korkmaz’ın hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Türkiye U21 maçında yere yığıldı

Yaşanan gelişmenin ardından sahada kısa süreli panik oluşurken, sağlık ekipleri süratle müdahale etti. Durumun ciddi olabileceği değerlendirilince ambulans da oyun alanına girdi ve müsabaka geçici süreyle durdu. Hakem, her iki takımın futbolcularını soyunma odasına yönlendirirken, Egemen Korkmaz’a ilk müdahale saha içinde gerçekleştirildi. Deneyimli teknik adam daha sonra ambulans eşliğinde hastaneye götürüldü.

Egemen Korkmaz’ın hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Türkiye U21 maçında yere yığıldı

EGEMEN KORKMAZ’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan Egemen Korkmaz’ın bilincinin açık olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Türkiye Federasyonu, 43 yaşındaki teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Egemen Korkmaz’ın hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Türkiye U21 maçında yere yığıldı

EGEMEN KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

3 Kasım 1982 Balıkesir doğumlu olan Egemen Korkmaz, Türk futbolunda “Gladyatör” lakabıyla anılan önemli savunma oyuncularından biri olarak biliniyor. Kariyeri süresince Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giydi. Aktif futbol yaşamını noktalamasının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Korkmaz, son olarak ay-yıldızlı ekibin teknik heyetinde görev yapıyordu.

