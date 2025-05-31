Elan Ricardo sessizliğini bozdu, Beşiktaş taraftarına seslendi: Yakında göreceksiniz!

Beşiktaş'ın devre arasında Kolombiya ekibi La Equidad'tan transfer ettiği Elan Ricardo taraftara seslendi. Transfer edildiği günden bu yana forma şansı bulamayan genç oyuncu için taraftar yönetime seslenmişti.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo'dan, dikkat çeken bir paylaşım geldi.



"NELER YAPABİLDİĞİMİ YAKINDA GÖRECEKSİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç futbolcu, "Merak etmeyin, neler yapabildiğimi yakında göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Ricardo'nun bu sözleri, taraftarlar arasında heyecan yaparken, oyuncunun yeni sezonda kendisini kanıtlamak için hazırlandığı yorumları yapıldı.

