Elazığspor Çorluspor canlı nereden izlenir? Elazığspor Çorluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Elazığspor ile Çorluspor 1947, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralarda yer alan Elazığspor, sahasında Çorluspor 1947'yi konuk ederken futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Elazığspor ile Çorluspor 1947 arasındaki Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta karşılaşması 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Elazığspor'un ligdeki yenilgisiz serisi dikkat çekiyor. Elazığ temsilcisi ilk haftalarda aldığı sonuçlarla grubun üst sıralarında yer alırken, Çorluspor 1947 de sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla mücadeleye çıkacak. Maçın hakem kadrosunda ise Erdem Temel bulunuyor.

Bilgi Detay Maç Elazığspor - Çorluspor 1947 Tarih 4 Ekim 2026 Pazar Saat 19.00 Organizasyon Nesine 2. Lig Beyaz Grup Hafta 5. hafta Stadyum Elazığ Atatürk Stadyumu Yayın Tivibu Spor Yayın türü Canlı

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşması Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. ve 3. Lig için açıkladığı canlı yayın programında da 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasının Tivibu Spor'dan yayınlanacağı belirtiliyor.

Tivibu'nun güncel yayın akışında da karşılaşma 19.00-21.00 saatleri arasında programda yer alıyor. Böylece mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin karşılaşma saatinde Tivibu Spor yayınını açması yeterli olacak.

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasının yayıncısı Tivibu Spor olarak açıklanmış durumda. Ancak kanalın yayın modeline ilişkin olarak karşılaşmanın herkes tarafından ek bir abonelik olmadan izlenebileceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle "şifresiz canlı izle" şeklindeki resmi olmayan yayınlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler için en güvenilir seçenek, resmi Tivibu yayın hizmetlerini kullanmak olacak. Tivibu'nun resmi kanal sayfasında Tivibu Spor'un canlı yayın seçeneği bulunuyor ve güncel program içerisinde Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşması da yer alıyor.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Elazığspor, 5. hafta mücadelesine grubun üst sıralarında çıkıyor. Sezonun ilk dört haftasında yenilgi almayan Elazığ temsilcisi, sahasında oynayacağı karşılaşmada hem serisini sürdürmek hem de zirvedeki konumunu korumak için mücadele edecek. Son lig maçında Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kalan Elazığspor, bu karşılaşmanın ardından Çorluspor 1947'yi ağırlayacak.

Çorluspor 1947 ise deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. İki takımın sezon başlangıcındaki performansları dikkate alındığında Elazığspor'un yenilgisiz serisi karşılaşmanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Mücadelenin sonucu, Beyaz Grup'taki üst sıralardaki puan yarışını da yakından ilgilendirecek.

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Elazığspor - Çorluspor 1947 maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Tivibu Spor üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı için Elazığ'daki futbolseverler mücadeleyi tribünden de takip edebilecek.

Karşılaşmanın resmi yayıncısı dışında internette yer alan canlı yayın bağlantılarının güvenilirliği konusunda dikkatli olunması gerekiyor. TFF'nin yayın programında Elazığspor - Çorluspor 1947 için belirtilen resmi yayıncı Tivibu Spor olarak açıklanmış durumda.

ELAZIĞSPOR - ÇORLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın resmi yayıncısı Tivibu Spor olarak açıklandı ancak mücadelenin tüm izleyicilere şifresiz sunulacağına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Maçı takip etmek isteyenlerin resmi Tivibu yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor.