Elazığspor Vanspor FK maçı tatil edildi

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi. Müsabakada Elazığspor, Vanspor FK karşısında 1-0 öndeyken yardımcı hakem Kadir Beyaz’ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle maç yarıda kaldı.

HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Maçın 56. dakikasında maçın hakemi Ümit Öztürk yardımcı hakemin yaralanması dolayısıyla oyunu durdurdu ve yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasına gitti.



Hakemin ne karar vereceği beklenirken Vanspor FK oyuncuları da soyunma odasına gitti. Daha sonra maçın tatil edildiği açıklandı.

Müsabaka hakkında son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.