Emirhan Topçu resmen Beşiktaş'ta! 

02 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:42

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Emirhan Topçu transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Rizespor'un transfer için izin verdiği ve İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcuyu resmen açıkladı.

"BEŞİKTAŞ AİLESİNE HOŞ GELDİN"

Siyah-beyazlı Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu’yla sözleşme imzaladı.

İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu’nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu’ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki stoper oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNESİNE SORMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ziyaretler kapsamında gittiği Rize'de Emirhan Topçu'nun annesine "Sen, Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye" diye sormuştu.

RİZESPOR KARNESİ

Rizespor forması giyen Emirhan Topçu, 89 kez giydiği forma altında 2 gol sevinci yaşadı.