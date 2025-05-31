Emre Belözoğlu '14 milyon Euro' çıkışına açıklık getirdi: Kendime bu parayı istemedim

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı 14 milyon Euro çıkışına açıklık getirdi. Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak sezonu puansız kapatan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Antalyaspor’la çalışmak benim için büyük bir onurdu" diyen Belözoğlu, "Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi. Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu. Antalya'yı ve bu atmosferi daha önce bu kadar yakından tanımıyordum. Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi" dedi.

"BİR YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR, KALMAK İSTİYORUM"

Görevine devam edeceğini dile getiren teknik adam, "Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya'ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Şehir dinamiklerinin bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Antalyaspor’un daha yukarıyı hedeflemesi için herkesin birlik içinde olması lazım" dedi.

"BU PARA BENİM İÇİN DEĞİL"

Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası gündem olan "14 milyon Euro gerekiyor" açıklamasına da açıklık getirdi. "Ben kendime bu parayı istemedim" diyen Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar benim için değişmedi. Herkes bir yıl yaşlandı. Antalyaspor’un mevcut dosyaları, transfer tahtasının açılması ve bu sezon oyunculara yapılan ödemelerin toplamı bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi. Ben Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmedim. Geçmişte de hiçbir takımdan tazminat almadan ayrıldım. Burada kalmak, güçlü bir kadroyla daha fazlasını başarmak istiyorum."