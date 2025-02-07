Emre Belözoğlu hedeflerini açıkladı

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a geldiği günden bu yana oyunculardan ve gösterdikleri özveriden memnun olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İstediğimiz puanları yakalamak adına Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. 2 gün süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın da desteğiyle oyuncularımın çok güzel bir maç çıkartacaklarına inanıyorum. Önümüzde kritik Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçları var. Bizim için her müsabaka değerli ve önemli. Antalyaspor olarak kısa vadedeki en büyük hedefimiz ligin alt sıralarındaki dörtlü gruptan olabildiğince uzaklaşmak. 8 puanlık bir fark var. Bunu daha da arttırarak orta vadeli hedeflerimize geçmek istiyoruz."

YENİ HEDEF ÜST SIRALARDAKİ TAKIMLARI YENMEK

Ligin ilk yarısında Akdeniz ekibinin daha çok alt sıralardaki takımları mağlup ettiğine değinen genç çalıştırıcı: "Bu durumu değiştirmek ve üst sıralardaki takımlardan da puan almak istiyoruz. Her maçı kazanabilecek planları yapıp, hedeflediğimiz puanlara ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Antalyaspor'a daha büyük hedefler yakışır. Bu şehrin potansiyeli çok fazla." ifadelerini kullandı.

4 MAÇ OLDU

Alex de Souza ile yolların ayrılmasının ardından Antalyaspor'un teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, şu ana kadar Akdeniz ekibinin başında 4 maça çıktı ve 1 puan ortalaması yakaladı.