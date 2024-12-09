Emre Belözoğlu, TFF'ye sert konuştu! 'Fenerbahçe formasına özeldi'

09 Aralık 2024 20:24 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:26

Eski milli futbolcu ve aktif olarak teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında Rey Manaj tarafından sert bir faul darbesine maruz kalan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyondan sonra yaşananları değerlendirdi.

Türk futbol tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Emre Belözoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan Rey Manaj​ ile Barış Alper Yılmaz​ arasındaki pozisyona dair görüşlerini paylaştı.

Hakemlerin bir organizasyon içinde olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Hakemlerin istediklerini bazı yerlerden indirmek üzere büyük bir organizasyon içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

TFF'nin yaptığı açıklamanın altını çizen Emre Belözoğlu, "Barış Alper’e yapılan faulden sonra TFF’nin hemen açıklama yapması ve ‘Milli oyuncudur’ bilincinin olmasını doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.

"TFF AÇIKLAMA YAPMADI"

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda farklı bir tutum sergilendiğini belirten Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğinizde yabancı bir futbolcu tekme attığında ne TFF açıklama yaptı ne de birilerinin bu konu hakkında birleştiğini gördüm. O benim özelimde değil, giydiğimiz formaya özeldi" şeklinde konuştu.

Son olarak Rey Manaj'a yönelik tepkiler hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Manaj için ‘Ülkeyi terk etsin’ tarzı düşünceleri abartı buluyorum" açıklamasını yaptı.