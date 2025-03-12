Emre Belözoğlu'na acı haber! Galatasaray maçı öncesi yıkıldı

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Onvo Antalyaspor'da Teknik Direktörü Emre Belözoğlu aldığı acı haberle sarsıldı.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu acı bir haberle sarsıldı. Deneyimli çalıştırıcının anneannesi vefat etti.

ANTALYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mesajda, Vesile Bahçekapılı'nın, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi aktarıldı.

ANTALYASPOR ZORLU DEPLASMANDA

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda karşılaşacak. Ligde topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor,