Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Emre Belözoğlu'na acı haber! Galatasaray maçı öncesi yıkıldı

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Onvo Antalyaspor'da Teknik Direktörü Emre Belözoğlu aldığı acı haberle sarsıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu'na acı haber! Galatasaray maçı öncesi yıkıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 10:30

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu acı bir haberle sarsıldı. Deneyimli çalıştırıcının anneannesi vefat etti.

ANTALYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mesajda, Vesile Bahçekapılı'nın, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi aktarıldı.

ANTALYASPOR ZORLU DEPLASMANDA

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda karşılaşacak. Ligde topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor,

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#vefat
#antalyaspor
#cenaze
#emre belözoğlu
#Vesile Bahçekapılı
#Taziye
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.