Emre Belözoğlu'ndan Felipe Melo yorumu! Kavgaları hiç bitmemişti

Alex de Souza ile yolların ayrılması sonrası Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, samimi açıklamalar yaparken, futbolculuk döneminde sık sık saha içinde kavga ettiği Felipe Melo hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündemdeki konulara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kupa derbisine dair tespitlerde bulunan genç teknik adam, futbol kariyeri ve daha birçok konuda samimi sözler sarf etti. Belözoğlu, aktif futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray derbilerinde sıkça kavga ettiği Felipe Melo hakkında da yorumda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR

A Spor’a konuşan Belözoğlu öncelikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye değinerek, "Derbilerin favorisi olmaz. Lige çok farklı renk katan iki takım. Artık koptu gitti Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an Galatasaray ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe belki kupayı şimdi daha fazla önemseyecektir momentumu yakalamak için. Kolay maç olmaz ama güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var sanki kazanmaya. Bunu da söylememiz lazım" dedi.

"İTALYA EN ZORLUSUYDU"

Futbolculuk kariyerinde İtalya, İngiltere ve İspanya liglerinde forma giyen Emre Belözoğlu, o dönemde en zorlu ligin İtalya olduğunu belirterek, "Benim dönemimde en güçlü ve zorlu lig İtalya ligiydi. Biz orayı tercih ettiğimizde dünyanın en popüler ligiydi. Ben oynarken Inter'in 35-40 kişilik kadrosu vardı, hepsi milli oyunculardı. Çok değerli bir kadrosu vardı. O kadronun içinde yer almak benim için muhteşem bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

BEĞENDİĞİ OYUNCULARI SAYDI

Favori futbolcusu olup olmadığı sorulan Belözoğlu, "Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bence çok önemli. Bence çok daha önceden buralara gelmiş olmalıydı. Geçen sezon Alanyaspor'da da çok iyi buluyordum zaten oradan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bence Oğuz şu anda çok önde bir oyuncu duruyor. Ben İrfan Can'ı her zaman ayrı bir yere koyarım Fenerbahçe'de. Barış Alper'i de bunun içine katabilirim" dedi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF GELSE!..

Milli takıma ve Montella'ya övgüler yağdıran Belözoğlu, "Bir gün milli takımın başına geçmek ister misin?" sorusuna ise "İnşallah. Yıllarca milli takım formasını giydik. En fazla kaptanlık yapmış futbolculardan biri benimdir. İnşallah bir gün nasip olur" yanıtını verdi.

Galatasaray’dan teklif gelmesi halinde nasıl bir aksiyon alacağı sorulan Emre Belözoğlu, "Doğrusu ben Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe'yi isterim. Fenerbahçe'nin hocası olmak isterim. Şu anda odağım Antalyaspor daha sonra Avrupa'da teknik adamlık yapmak" ifadelerini kullandı.

FELIPE MELO YORUMU

Emre Belözoğlu, Felipe Melo hakkındaki soruya ise "Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu" cevabını vererek sözlerini noktaladı.