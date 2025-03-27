Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Emre Belözoğlu'ndan Felipe Melo yorumu! Kavgaları hiç bitmemişti

Alex de Souza ile yolların ayrılması sonrası Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, samimi açıklamalar yaparken, futbolculuk döneminde sık sık saha içinde kavga ettiği Felipe Melo hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu'ndan Felipe Melo yorumu! Kavgaları hiç bitmemişti
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 08:25

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündemdeki konulara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kupa derbisine dair tespitlerde bulunan genç teknik adam, futbol kariyeri ve daha birçok konuda samimi sözler sarf etti. Belözoğlu, aktif futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray derbilerinde sıkça kavga ettiği Felipe Melo hakkında da yorumda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR

A Spor’a konuşan Belözoğlu öncelikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye değinerek, "Derbilerin favorisi olmaz. Lige çok farklı renk katan iki takım. Artık koptu gitti Fenerbahçe ve Galatasaray. Şu an Galatasaray ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe belki kupayı şimdi daha fazla önemseyecektir momentumu yakalamak için. Kolay maç olmaz ama güzel bir maç olur. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var sanki kazanmaya. Bunu da söylememiz lazım" dedi.

"İTALYA EN ZORLUSUYDU"

Futbolculuk kariyerinde İtalya, İngiltere ve İspanya liglerinde forma giyen Emre Belözoğlu, o dönemde en zorlu ligin İtalya olduğunu belirterek, "Benim dönemimde en güçlü ve zorlu lig İtalya ligiydi. Biz orayı tercih ettiğimizde dünyanın en popüler ligiydi. Ben oynarken Inter'in 35-40 kişilik kadrosu vardı, hepsi milli oyunculardı. Çok değerli bir kadrosu vardı. O kadronun içinde yer almak benim için muhteşem bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

BEĞENDİĞİ OYUNCULARI SAYDI

Favori futbolcusu olup olmadığı sorulan Belözoğlu, "Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bence çok önemli. Bence çok daha önceden buralara gelmiş olmalıydı. Geçen sezon Alanyaspor'da da çok iyi buluyordum zaten oradan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bence Oğuz şu anda çok önde bir oyuncu duruyor. Ben İrfan Can'ı her zaman ayrı bir yere koyarım Fenerbahçe'de. Barış Alper'i de bunun içine katabilirim" dedi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF GELSE!..

Milli takıma ve Montella'ya övgüler yağdıran Belözoğlu, "Bir gün milli takımın başına geçmek ister misin?" sorusuna ise "İnşallah. Yıllarca milli takım formasını giydik. En fazla kaptanlık yapmış futbolculardan biri benimdir. İnşallah bir gün nasip olur" yanıtını verdi.

Galatasaray’dan teklif gelmesi halinde nasıl bir aksiyon alacağı sorulan Emre Belözoğlu, "Doğrusu ben Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe'yi isterim. Fenerbahçe'nin hocası olmak isterim. Şu anda odağım Antalyaspor daha sonra Avrupa'da teknik adamlık yapmak" ifadelerini kullandı.

FELIPE MELO YORUMU

Emre Belözoğlu, Felipe Melo hakkındaki soruya ise "Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu" cevabını vererek sözlerini noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu için çarpıcı açıklamalar! "Psikolojik sıkıntısı var"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho listeyi verdi! Fenerbahçe ilk transferini yapıyor

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE GALATASARAY KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka programı açıklandı. Fenerbahçemizin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacağı maç 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'de oynanacak.
ETİKETLER
#emre belözoğlu
#emre belözoğlu
#felipe melo
#felipe melo
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.