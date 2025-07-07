Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Anlaşma tamamlandı!

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'unda ilk transfer Abdülkadir Ömür oluyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür transferi için olumlu rapor vermişti.

Emre Belözoğlu ile yeniden anlaşan Antalyaspor, Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek adına ilk transfer hamlesi olarak Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katıyor. Halihazırda Abdülkadir Ömür ile uzun zamandır ilgilenen Akdeniz ekibi, 26 yaşındaki on numarayla her konuda anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YILDIZ TRANSFERİ

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, Hull City'den Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı. Esasen ise iki kulüp arasındaki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e dönecek ve Emre Belözoğlu'nun takımında forma giymeye başlayacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Abdülkadir Ömür; İngiltere ve Türkiye'de toplam 28 maça çıkmıştı.