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 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Anlaşma tamamlandı!

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'unda ilk transfer Abdülkadir Ömür oluyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür transferi için olumlu rapor vermişti.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Anlaşma tamamlandı!
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 21:54

ile yeniden anlaşan , 'de iyi bir sezon geçirmek adına ilk hamlesi olarak 'ü kadrosuna katıyor. Halihazırda Abdülkadir Ömür ile uzun zamandır ilgilenen Akdeniz ekibi, 26 yaşındaki on numarayla her konuda anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YILDIZ TRANSFERİ

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, 'den Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı. Esasen ise iki kulüp arasındaki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e dönecek ve Emre Belözoğlu'nun takımında forma giymeye başlayacak.

Emre Belözoğlu'ndan yıldız transferi: Anlaşma tamamlandı!

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Abdülkadir Ömür; İngiltere ve Türkiye'de toplam 28 maça çıkmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN KONTRATI KAÇ YILLIK?
Yetenekli futbolcunun Hull City ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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ETİKETLER
#transfer
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#trendyol süper lig
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#emre belözoğlu
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#abdülkadir ömür
#Transfer Haberleri
#Spor
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