Emre Mor'un yeni adresi belli oldu! Süper Ligi bırakmadı

29 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:03

Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın başına geçtiğinden bu yana kadroda önemli değişiklikler yaptı. Kadroda düşünmediği isimleri yönetime sunan Mourinho'nun istemediği isimlerden biri de Emre Mor'du...

Fotomaç'ın aktardığı habere göre; Emre Mor, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli futbolcunun kulüpler arasında kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

SON OLARAK KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, 13 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Emre Mor'un Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.