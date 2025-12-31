Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En aktif golcüler belli oldu! Süper Lig’den futbolcular da var

Aralık 31, 2025 16:26
1
En aktif golcüler belli oldu

Dünyanın en aktif golcüleri belli oldu. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi ve Suarez gibi isimler listede zirvede yer alırken Türkiye’den Icardi ve Talisca dikkat çekti.

2
En aktif golcüler listesi

Dünyanın en aktif golcülerin listesi güncellendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, toplam gol sayısını 957'ye yükseltti. 40 yaşındaki futbolcu hedefinin 1000 gole ulaşmak olduğunu ve bu sayıya ulaşmadan futbolu bırakmak istemediğini dile getirdi.


İşte dünyada 'aktif en golcü futbolcular' listesinde son durum...

3
Talisca

ANDERSON TALISCA - 210 gol

4
Icardi

MAURO ICARDI - 243 gol

5
Tadic

DUSAN TADIC - 262 gol

6
Mane

SADIO MANE - 300 gol

7
Müller

THOMAS MÜLLER - 318 gol

8
Immobile

CIRO IMMOBILE - 321 gol

9
En aktif golcüler

ALEKSANDAR MITROVIC - 331 gol

10
En aktif golcüler

ANTOINE GRIEZMANN - 338 gol

11
Haaland

ERLING HAALAND - 339 gol

12
Giroud

OLIVIER GIROUD - 351 gol

13
Salah

MOHAMED SALAH - 390 gol

14
Lukaku

ROMELU LUKAKU - 403 gol

15
En aktif golcüler

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 404 gol

16
Mbappe

KYLIAN MBAPPE - 411 gol

17
Neymar

NEYMAR - 450 gol

18
Dzeko

EDIN DZEKO - 454 gol

19
Kane

HARRY KANE - 489 gol

20
Hulk

HULK - 503 gol

21
Benzema

KARIM BENZEMA - 506 gol

22
Suarez

LUIS SUAREZ - 600 gol

23
En aktif golcüler

ROBERT LEWANDOWSKI - 723 gol

24
Messi

LIONEL MESSI - 896 gol

25
Ronaldo

CRISTIANO RONALDO - 957 gol

