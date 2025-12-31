En aktif golcüler belli oldu! Süper Lig’den futbolcular da var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en aktif golcüleri belli oldu. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi ve Suarez gibi isimler listede zirvede yer alırken Türkiye’den Icardi ve Talisca dikkat çekti.
Dünyanın en aktif golcülerin listesi güncellendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, toplam gol sayısını 957'ye yükseltti. 40 yaşındaki futbolcu hedefinin 1000 gole ulaşmak olduğunu ve bu sayıya ulaşmadan futbolu bırakmak istemediğini dile getirdi.
İşte dünyada 'aktif en golcü futbolcular' listesinde son durum...
ANDERSON TALISCA - 210 gol
MAURO ICARDI - 243 gol
DUSAN TADIC - 262 gol
SADIO MANE - 300 gol
THOMAS MÜLLER - 318 gol
CIRO IMMOBILE - 321 gol
ALEKSANDAR MITROVIC - 331 gol
ANTOINE GRIEZMANN - 338 gol
ERLING HAALAND - 339 gol
OLIVIER GIROUD - 351 gol
MOHAMED SALAH - 390 gol
ROMELU LUKAKU - 403 gol
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 404 gol
KYLIAN MBAPPE - 411 gol
NEYMAR - 450 gol
EDIN DZEKO - 454 gol
HARRY KANE - 489 gol
HULK - 503 gol
KARIM BENZEMA - 506 gol
LUIS SUAREZ - 600 gol
ROBERT LEWANDOWSKI - 723 gol
LIONEL MESSI - 896 gol
CRISTIANO RONALDO - 957 gol