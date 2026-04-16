En çok penaltı kullanan takımlar belli oldu! Süper Lig penaltı kralı şampiyonluğa göz kırpıyor

Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kullanan takımlar belli oldu. Ligin tamamlanmasına kısa süre kala alınacak her puan şampiyonluk yarışında kritik bir önem taşıyor. Bu kapsamda kullanılan penaltılar da her zamankinden daha önemli. Puan durumuna bakıldığında ise en çok penaltı kullanan takım ile ligin zirvesindeki takımın aynı olmadığı görülüyor…
Süper Lig’in tamamlanmasına 5 hafta kala Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki liderlik yarışı nefes kesiyor. Geçtiğimiz 29 haftaya bakıldığında ise kullanılan penaltılar dikkat çekiyor.
18- ANTALYASPOR
Penaltı sayısı: 0
17- KAYSERİSPOR
Penaltı sayısı: 1
16 FATİH KARAGÜMRÜK
Penaltı sayısı: 2
15- EYÜPSPOR
Penaltı sayısı: 3
14- ÇAYKUR RİZESPOR
Penaltı sayısı: 3
13- KOCAELİSPOR
Penaltı sayısı: 3
12- GENÇLERBİRLİĞİ
Penaltı sayısı: 3
11- SAMSUNSPOR
Penaltı sayısı: 3
10- BAŞAKŞEHİR
Penaltı sayısı: 4
9- ALANYASPOR
Penaltı sayısı: 4
8- GALATASARAY
Penaltı sayısı: 4
7- KASIMPAŞA
Penaltı sayısı: 4
6- KONYASPOR
Penaltı sayısı: 5
5- BEŞİKTAŞ
Penaltı sayısı: 5
4- GAZİANTEP FK
Penaltı sayısı: 6
3- GÖZTEPE
Penaltı sayısı: 6
2- FENERBAHÇE
Penaltı sayısı: 7
1- TRABZONSPOR
Penaltı sayısı: 9