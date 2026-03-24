En değerli 40 Türk futbolcu belli oldu! İşte zirvenin yıldızları

En değerli 40 Türk futbolcu belli oldu! İşte zirvenin yıldızları

Sadece ülke çapında değil, uluslararası platformlarda da adından söz ettiren en değerli 40 Türk futbolcu belli oldu. Aktif futbol hayatına devam eden ve dünyaca ünlü takımları peşinden koşturan yıldızların yer aldığı listede zirvenin adı da netlik kazandı.

En değerli 40 Türk futbolcu belli oldu! İşte zirvenin yıldızları

2026 FIFA Dünya Kupası’na kısa süre kala en değerli 40 Türk futbolcu belli oldu. Milyon Euroların döndüğü transfer piyasasında dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcuların yer aldığı listede zirvedeki isimler de şaşırtmadı. İşte en değerli Türk futbolcular….

EN DEĞERLİ 40 TÜRK FUTBOLCU

40- Yasin Özcan 

Beşiktaş | 5 milyon euro

39- Berkay Yılmaz 

Nürnberg | 5 milyon euro

38- Levent Mercan 

Fenerbahçe | 5 milyon euro

37- Ahmetcan Kaplan 

NEC Nijmegen | 5 milyon euro

36- Yiğit Efe Demir 

Fenerbahçe | 5 milyon euro

35- Arda Okan Kurtulan

Göztepe | 5 milyon euro

34- Mustafa Hekimoğlu 

Beşiktaş | 5 milyon euro

33- Taha Altıkardeş 

Göztepe | 5 milyon euro

32- Doğucan Haspolat 

Westerlo | 5 milyon euro

31- Eren Elmalı 

Galatasaray | 5 milyon euro

30- İsak Vural 

Pisa | 5 milyon euro

29- Cengiz Ünder 

Beşiktaş | 6 milyon euro

28- Deniz Gül

Porto | 6 milyon euro

27- Emirhan Topçu 

Beşiktaş | 6 milyon euro

26- Demir Ege Tıknaz  

Braga | 6 milyon euro

25- Eren Dinkçi

Heidenheim | 6 milyon euro

24- Aral Şimşir 

Midtjylland | 6 milyon euro

23- Abdülkerim Bardakcı 

Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro

22- Mert Müldür 

Fenerbahçe | 7 milyon euro

21- Altay Bayındır 

Manchester United | 7 milyon euro

20- Enes Ünal 

Bournemouth | 8 milyon euro

19- Oğuz Aydın 

Fenerbahçe | 8 milyon euro

18- Atakan Karazor 

Stuttgart | 9 milyon euro

17- Ozan Kabak 

Hoffenheim | 10 milyon euro

16- Berke Özer 

Lille | 10 milyon euro

15- Semih Kılıçsoy 

Cagliari | 10 milyon euro

14- Zeki Çelik  

Roma | 12 milyon euro

13- Merih Demiral 

Al Ahli | 14 milyon euro

12- Uğurcan Çakır 

Galatasaray | 15 milyon euro

11- İsmail Yüksek  

Fenerbahçe | 15 milyon euro

10- Yusuf Akçiçek 

Al Hilal | 16 milyon euro

9- Yunus Akgün 

Galatasaray | 18 milyon euro

8- Kerem Aktürkoğlu 

Fenerbahçe | 22 milyon euro

7- Hakan Çalhanoğlu

Inter | 22 milyon euro

6- Orkun Kökçü 

Beşiktaş | 25 milyon euro

5- Barış Alper Yılmaz

Galatasaray | 26 milyon euro

4- Ferdi Kadıoğlu 

Brighton | 30 milyon euro

3- Can Uzun 

Eintracht Frankfurt | 45 milyon euro

2- Kenan Yıldız 

Juventus | 75 milyon euro

1- Arda Güler 

Real Madrid | 90 milyon euro

