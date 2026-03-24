En değerli 40 Türk futbolcu belli oldu! İşte zirvenin yıldızları

Sadece ülke çapında değil, uluslararası platformlarda da adından söz ettiren en değerli 40 Türk futbolcu belli oldu. Aktif futbol hayatına devam eden ve dünyaca ünlü takımları peşinden koşturan yıldızların yer aldığı listede zirvenin adı da netlik kazandı.
2026 FIFA Dünya Kupası’na kısa süre kala en değerli 40 Türk futbolcu belli oldu. Milyon Euroların döndüğü transfer piyasasında dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcuların yer aldığı listede zirvedeki isimler de şaşırtmadı. İşte en değerli Türk futbolcular….
40- Yasin Özcan
Beşiktaş | 5 milyon euro
39- Berkay Yılmaz
Nürnberg | 5 milyon euro
38- Levent Mercan
Fenerbahçe | 5 milyon euro
37- Ahmetcan Kaplan
NEC Nijmegen | 5 milyon euro
36- Yiğit Efe Demir
Fenerbahçe | 5 milyon euro
35- Arda Okan Kurtulan
Göztepe | 5 milyon euro
34- Mustafa Hekimoğlu
Beşiktaş | 5 milyon euro
33- Taha Altıkardeş
Göztepe | 5 milyon euro
32- Doğucan Haspolat
Westerlo | 5 milyon euro
31- Eren Elmalı
Galatasaray | 5 milyon euro
30- İsak Vural
Pisa | 5 milyon euro
29- Cengiz Ünder
Beşiktaş | 6 milyon euro
28- Deniz Gül
Porto | 6 milyon euro
27- Emirhan Topçu
Beşiktaş | 6 milyon euro
26- Demir Ege Tıknaz
Braga | 6 milyon euro
25- Eren Dinkçi
Heidenheim | 6 milyon euro
24- Aral Şimşir
Midtjylland | 6 milyon euro
23- Abdülkerim Bardakcı
Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro
22- Mert Müldür
Fenerbahçe | 7 milyon euro
21- Altay Bayındır
Manchester United | 7 milyon euro
20- Enes Ünal
Bournemouth | 8 milyon euro
19- Oğuz Aydın
Fenerbahçe | 8 milyon euro
18- Atakan Karazor
Stuttgart | 9 milyon euro
17- Ozan Kabak
Hoffenheim | 10 milyon euro
16- Berke Özer
Lille | 10 milyon euro
15- Semih Kılıçsoy
Cagliari | 10 milyon euro
14- Zeki Çelik
Roma | 12 milyon euro
13- Merih Demiral
Al Ahli | 14 milyon euro
12- Uğurcan Çakır
Galatasaray | 15 milyon euro
11- İsmail Yüksek
Fenerbahçe | 15 milyon euro
10- Yusuf Akçiçek
Al Hilal | 16 milyon euro
9- Yunus Akgün
Galatasaray | 18 milyon euro
8- Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe | 22 milyon euro
7- Hakan Çalhanoğlu
Inter | 22 milyon euro
6- Orkun Kökçü
Beşiktaş | 25 milyon euro
5- Barış Alper Yılmaz
Galatasaray | 26 milyon euro
4- Ferdi Kadıoğlu
Brighton | 30 milyon euro
3- Can Uzun
Eintracht Frankfurt | 45 milyon euro
2- Kenan Yıldız
Juventus | 75 milyon euro
1- Arda Güler
Real Madrid | 90 milyon euro